В Украине будут ремонтировать дороги с помощью революционной смеси из Европы

Технология отлично зарекомендовала себя в странах Европы.

Дороги местного значения в Украине планируют ремонтировать с помощью специального укатанного бетона. Технология отлично зарекомендовала себя в странах Европы, в том числе в северных районах. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

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“Поверхность из такого бетона - это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона (способ загустения, скорость ввода в эксплуатацию) и технологий обычного цементобетона (прочность, отсутствие колейности)“, - говорится в текстовом пояснении к публикации Славомира Новака.

Среди преимуществ по сравнению с обычным бетоном называют скорость укладки и ввода в эксплуатацию, меньший процент цемента, морозостойкость, противостояние образования колий, прочность и долговечность.

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“Надеюсь, что благодаря использованию технологии укатанного бетона и дополнительного финансирования в Украине за 3 года можно будет полностью решить вопрос восстановления дорог территориального значения“, – добавляет напоследок чиновник.

Основные параметры дороги facebook.com

Преимущества укатанного бетона facebook.com

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