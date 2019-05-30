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В Украине будут ремонтировать дороги с помощью революционной смеси из Европы

Комментариев: 1
Технология отлично зарекомендовала себя в странах Европы.
В северных районах Польши покрытие отлично показало свою морозостойкость
В северных районах Польши покрытие отлично показало свою морозостойкость
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Дороги местного значения в Украине планируют ремонтировать с помощью специального укатанного бетона. Технология отлично зарекомендовала себя в странах Европы, в том числе в северных районах. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

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“Поверхность из такого бетона - это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона (способ загустения, скорость ввода в эксплуатацию) и технологий обычного цементобетона (прочность, отсутствие колейности)“, - говорится в текстовом пояснении к публикации Славомира Новака.

Среди преимуществ по сравнению с обычным бетоном называют скорость укладки и ввода в эксплуатацию, меньший процент цемента, морозостойкость, противостояние образования колий, прочность и долговечность.

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“Надеюсь, что благодаря использованию технологии укатанного бетона и дополнительного финансирования в Украине за 3 года можно будет полностью решить вопрос восстановления дорог территориального значения“, – добавляет напоследок чиновник.

Основные параметры дороги
Основные параметры дороги
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Преимущества укатанного бетона
Преимущества укатанного бетона
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Ранее сообщалось, что автомобилисты ловили рыбу в огромных ямах на украински дорогах - фото.

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Теги: дороги, ремонт дорог, бетон
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.05.2019, 14:12
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гость
могут применять хоть космические технологии но если будут продолжить тырить деньги и недокладивать нужные компоненты то будет все как обычно то есть яма на яме...
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