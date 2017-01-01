Маленький Mini Cooper отбуксировал гигантский Boeing 777 - видео

Британский автопроизводитель уже акцентирует внимание на мощности, в комбинации с экологичностью нового авто.

Выпуск авто назначен уже на ноябрь 2019 года Скриншот видео

Знаменитый городской автомобиль Mini Cooper получил электрическую версию SE и судя по последним данным, мощность маленькой машинки поразительная. Об этом сообщает Автоцентр.

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В Сети появилось видео съемок рекламного ролика, в котором Mini Cooper SE буксирует самолет Boeing 777F, вес которого составляет почти 150 тонн.

Выпуск авто назначен уже на ноябрь 2019 года. Точные характеристики пока не известны, но британский автопроизводитель уже акцентирует внимание на его мощности, в комбинации с экологичностью.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz попался на лжи в собственной рекламе.