"Мое искусство использовали для продажи машин": На Volkswagen подал в суд известный художник

На немецкого автопроизводителя уже подали в суд в Дании и сам художник выступит в процессе обвинителем.

Компания Volkswagen не имела право использовать в своем рекламном ролике известную инсталляцию “Солейл Левант“ в Копенгагене. Об этом заявил автор инсталляции, знаменитый художник Ай Вейвей.

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По словам Ай Вейвея, у общества может возникнуть ошибочное мнение, что он разрешил использование его творения в рекламе авто. Тогда как немецкий автопроизводитель никак не обсуждал права на коммерческое использование.

Сама инсталляция была создана ко Всемирному дню беженцев и представлена ​​на фасаде Кунсталь Шарлоттенборг. В окна здания были вставлены около 3,5 тысячи оранжевых спасательных жилетов, которые оставили мигранты, бежавшие от преследований, на острове Лесбос в Греции.

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Сообщается, что на немецкого автопроизводителя уже подали в суд в Дании и что сам Вейвей выступит в процессе обвинителем. Художник добавил, что был поражен “наглым нарушением Volkswagen прав интеллектуальной собственности и морали“.

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