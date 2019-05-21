"Мое искусство использовали для продажи машин": На Volkswagen подал в суд известный художник
Компания Volkswagen не имела право использовать в своем рекламном ролике известную инсталляцию “Солейл Левант“ в Копенгагене. Об этом заявил автор инсталляции, знаменитый художник Ай Вейвей.
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По словам Ай Вейвея, у общества может возникнуть ошибочное мнение, что он разрешил использование его творения в рекламе авто. Тогда как немецкий автопроизводитель никак не обсуждал права на коммерческое использование.
Сама инсталляция была создана ко Всемирному дню беженцев и представлена на фасаде Кунсталь Шарлоттенборг. В окна здания были вставлены около 3,5 тысячи оранжевых спасательных жилетов, которые оставили мигранты, бежавшие от преследований, на острове Лесбос в Греции.
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Сообщается, что на немецкого автопроизводителя уже подали в суд в Дании и что сам Вейвей выступит в процессе обвинителем. Художник добавил, что был поражен “наглым нарушением Volkswagen прав интеллектуальной собственности и морали“.
Ранее сообщалось, что появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая.
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