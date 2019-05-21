Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Мое искусство использовали для продажи машин": На Volkswagen подал в суд известный художник

Комментариев: 0
На немецкого автопроизводителя уже подали в суд в Дании и сам художник выступит в процессе обвинителем.
Инсталляция “Солейл Левант“ в Копенгагене
Инсталляция “Солейл Левант“ в Копенгагене
Скриншот видео

Компания Volkswagen не имела право использовать в своем рекламном ролике известную инсталляцию “Солейл Левант“ в Копенгагене. Об этом заявил автор инсталляции, знаменитый художник Ай Вейвей.

Читай также: Недорогой электромобиль от Volkswagen будут выпускать возле Украины

По словам Ай Вейвея, у общества может возникнуть ошибочное мнение, что он разрешил использование его творения в рекламе авто. Тогда как немецкий автопроизводитель никак не обсуждал права на коммерческое использование.

Сама инсталляция была создана ко Всемирному дню беженцев и представлена ​​на фасаде Кунсталь Шарлоттенборг. В окна здания были вставлены около 3,5 тысячи оранжевых спасательных жилетов, которые оставили мигранты, бежавшие от преследований, на острове Лесбос в Греции.

Читай также: Сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены

Сообщается, что на немецкого автопроизводителя уже подали в суд в Дании и что сам Вейвей выступит в процессе обвинителем. Художник добавил, что был поражен “наглым нарушением Volkswagen прав интеллектуальной собственности и морали“.

Ранее сообщалось, что появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая.

Поделись:
Теги: искусство, реклама, Volkswagen
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Alex_Shadow    23.05.2019, 17:48
Оценка:  0
Alex_Shadow
Ой вэй!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь