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Британцам начнут платить за ямы на дорогах

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Программное обеспечение уже разрабатывается специалистами Jaguar / Land Rover.
Если такая технология появится на украинском рынке, вскоре ее определенно ждет разорение
Если такая технология появится на украинском рынке, вскоре ее определенно ждет разорение
Facebook.com/KyivOperativ

Пока украинские автомобилисты жалуются на плохие дороги, жители Великобритании вскоре смогут получать за них деньги. Об этом говорится на сайте британского автопроизводителя Jaguar / Land Rover.

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С такой инницативой выступили сразу несколько автопроизводителей Соединенного Королевства. С помощью технологии под названием Smart Wallet, автомобилисты смогут предупреждать коллег по дороге о ремонтах на трассах, или о ямах.

За активность водителей будут поощрять, правда, пока неизвестно как. Ранее шла речь об оплате криптовалютами, но после их обвала от этой идеи отказались. Возможно инициативные водители будут получать бесплатную парковку, или проезд по платным дорогам.

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Пока нет точной информации, где производители планируют запустить первый такой сервис, но известно, что программное обеспечение уже разрабатывается специалистами Jaguar / Land Rover.

Ранее сообщалось, как “Укравтодор“ избавляется от “чужих“ подрядчиков на тендерах.

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Теги: дороги, ямы, Великобритания
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