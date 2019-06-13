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На чем ездят политики: Автомобили Олега Ляшко

Комментариев: 4
Лидер "Радикальной партии" не брезгует дорогими автомобилями, но указывать их в декларации не спешит.
По документам на Ляшко записаны Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска
По документам на Ляшко записаны Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска
unian.net

Bigmir)net продолжает инспекцию автопарков украинских политиков. В прошлый раз мы поговорили о транспортных средствах президента Владимира Зеленского.

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Сегодня же речь пойдет об одном из самых неоднозначных политиков нашей страны - Олеге Ляшко. Лидер “Радикальной партии“ не брезгует дорогими автомобилями, но указывать их в декларации не спешит. 

По документам на Ляшко записаны Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, а на его жену Роситу - Mercedes-Benz GLE 250. Также в декларации сказано, что политик арендует Toyota Land Cruiser 200, выпущенный в 2013 году.

Toyota Land Cruiser 200 - иллюстративное фото
Toyota Land Cruiser 200 - иллюстративное фото
wikipedia.org

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Вот только в действительности Ляшко обычно видят в бронированном Cadillac Escaladе, стоимостью от 150 000 долларов. Официально авто записано на его советника - однопартийца, временно безработного Александра Гулака. Сообщается, что Олег Ляшко тогда арендовал машину за счет партии.

Ляшко садится в бронированный Cadillac Escaladе
Ляшко садится в бронированный Cadillac Escaladе
Скриншот Youtube (программа "Схеми")

Ранее радикал пользовался и другими дорогими машинами. Например, до 2014 года он ездил на эксклюзивном Range Rover Vogue с индивидуальным тюнингом. Позже в его декларации появлялся и представительский Mercedes S-класса.

Представительский Mercedes S-класса в автопарке политика
Представительский Mercedes S-класса в автопарке политика
Скриншот Youtube (программа "Схеми")

Ранее сообщалось, на чем приезжали голосовать украинские политики голосовать на последних выборах.

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Теги: Ляшко, политики, машины политиков
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Источник: auto.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.06.2019, 16:59
Оценка:  +1
гость
СКОТЫНЯКА!!!
РухНС    13.06.2019, 16:35
Оценка:  +2
РухНС
НАСОСАЛ)))
гость  (аноним)  13.06.2019, 16:20
Оценка:  +2
гость
А велосипед с вилами на багажнике где?
гость  (аноним)  13.06.2019, 16:02
Оценка:  +1
гость
а теперь про кортеж Ю.Тимошенко!
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