На чем ездят политики: Автомобили Олега Ляшко
Bigmir)net продолжает инспекцию автопарков украинских политиков. В прошлый раз мы поговорили о транспортных средствах президента Владимира Зеленского.
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Сегодня же речь пойдет об одном из самых неоднозначных политиков нашей страны - Олеге Ляшко. Лидер “Радикальной партии“ не брезгует дорогими автомобилями, но указывать их в декларации не спешит.
По документам на Ляшко записаны Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, а на его жену Роситу - Mercedes-Benz GLE 250. Также в декларации сказано, что политик арендует Toyota Land Cruiser 200, выпущенный в 2013 году.
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Вот только в действительности Ляшко обычно видят в бронированном Cadillac Escaladе, стоимостью от 150 000 долларов. Официально авто записано на его советника - однопартийца, временно безработного Александра Гулака. Сообщается, что Олег Ляшко тогда арендовал машину за счет партии.
Ранее радикал пользовался и другими дорогими машинами. Например, до 2014 года он ездил на эксклюзивном Range Rover Vogue с индивидуальным тюнингом. Позже в его декларации появлялся и представительский Mercedes S-класса.
Ранее сообщалось, на чем приезжали голосовать украинские политики голосовать на последних выборах.
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