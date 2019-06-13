На чем ездят политики: Автомобили Олега Ляшко

Лидер "Радикальной партии" не брезгует дорогими автомобилями, но указывать их в декларации не спешит.

По документам на Ляшко записаны Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска unian.net

Bigmir)net продолжает инспекцию автопарков украинских политиков. В прошлый раз мы поговорили о транспортных средствах президента Владимира Зеленского.

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Сегодня же речь пойдет об одном из самых неоднозначных политиков нашей страны - Олеге Ляшко. Лидер “Радикальной партии“ не брезгует дорогими автомобилями, но указывать их в декларации не спешит.

По документам на Ляшко записаны Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, а на его жену Роситу - Mercedes-Benz GLE 250 . Также в декларации сказано, что политик арендует Toyota Land Cruiser 200 , выпущенный в 2013 году.

Toyota Land Cruiser 200 - иллюстративное фото wikipedia.org

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Вот только в действительности Ляшко обычно видят в бронированном Cadillac Escaladе , стоимостью от 150 000 долларов. Официально авто записано на его советника - однопартийца, временно безработного Александра Гулака. Сообщается, что Олег Ляшко тогда арендовал машину за счет партии.

Ляшко садится в бронированный Cadillac Escaladе Скриншот Youtube (программа "Схеми")

Ранее радикал пользовался и другими дорогими машинами. Например, до 2014 года он ездил на эксклюзивном Range Rover Vogue с индивидуальным тюнингом. Позже в его декларации появлялся и представительский Mercedes S-класса .

Представительский Mercedes S-класса в автопарке политика Скриншот Youtube (программа "Схеми")

Ранее сообщалось, на чем приезжали голосовать украинские политики голосовать на последних выборах.

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