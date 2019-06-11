После инаугурации жизнь молодого политика очень сильно поменялась.

Личная жизнь политиков всегда была в центре внимания. В этом нет ничего странного - избиратели хотят знать, как и чем живут их кандидаты. В ближайшее время Bigmir)net проследит такую немаловажную часть жизни украинских “власть имущих“, как их личный транспорт.

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А начнем мы с человека, который занимает, пожалуй, самый высокий пост в нашей стране - президента Украины Владимира Зеленского. Если на экранах телевизора “слуга народа“ передвигался на велосипеде, то в реальной жизни Зеленского чаще всего можно было увидеть на внедорожнике Range Rover .

Range Rover Зеленского во время предвыборной кампании Скриншот Youtube (программа "Схеми")

Этот автомобиль был приобретен в мае 2016 года за 4,7 млн гривен . Также в собственности у Зеленского есть еще одно авто - Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 года, оцененный в 1,83 млн гривен.

Mercedes-Benz S-500 / Иллюстративное фото wikipedia.org

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После инаугурации жизнь молодого политика очень сильно поменялась. Изменения коснулись в том числе и его автопарка. Судя по недавно опубликованным фотографиям, политик ездит в черном Mercedes-Benz S-Class . Автомобиль также сопровождает кортеж, в который входит два Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz V-Class .

Президентский кортеж вскоре после инаугурации strana.ua

Ранее сообщалось, на чем приезжали голосовать украинские политики. Одним из первых проголосовал мэр Киева Виталий Кличко. На участок экс-боксер прибыл на велосипеде - сразу после утренней прогулки.