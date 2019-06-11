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На чем ездят политики: Автомобили Владимира ЗеленскогоЭксклюзив

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После инаугурации жизнь молодого политика очень сильно поменялась.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Getty Images

Личная жизнь политиков всегда была в центре внимания. В этом нет ничего странного - избиратели хотят знать, как и чем живут их кандидаты. В ближайшее время Bigmir)net проследит такую немаловажную часть жизни украинских “власть имущих“, как их личный транспорт.

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А начнем мы с человека, который занимает, пожалуй, самый высокий пост в нашей стране - президента Украины Владимира Зеленского. Если на экранах телевизора “слуга народа“ передвигался на велосипеде, то в реальной жизни Зеленского чаще всего можно было увидеть на внедорожнике Range Rover.

Range Rover Зеленского во время предвыборной кампании
Range Rover Зеленского во время предвыборной кампании
Скриншот Youtube (программа "Схеми")

Этот автомобиль был приобретен в мае 2016 года за 4,7 млн гривен. Также в собственности у Зеленского есть еще одно авто - Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 года, оцененный в 1,83 млн гривен.

Mercedes-Benz S-500 / Иллюстративное фото
Mercedes-Benz S-500 / Иллюстративное фото
wikipedia.org

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После инаугурации жизнь молодого политика очень сильно поменялась. Изменения коснулись в том числе и его автопарка. Судя по недавно опубликованным фотографиям, политик ездит в черном Mercedes-Benz S-Class. Автомобиль также сопровождает кортеж, в который входит два Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz V-Class.

Президентский кортеж вскоре после инаугурации
Президентский кортеж вскоре после инаугурации
strana.ua

Ранее сообщалось, на чем приезжали голосовать украинские политики. Одним из первых проголосовал мэр Киева Виталий Кличко. На участок экс-боксер прибыл на велосипеде - сразу после утренней прогулки.

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Теги: Владимир Зеленский, авто владимира зеленского
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Источник: bigmir.net
Комментариев (1)
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ВАТА_FUCK    11.06.2019, 14:00
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