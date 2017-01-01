ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в Украине в июне

Наибольшей популярностью пользовались автомобили возрастом от 5 до 10 лет.

В июне 2019 года украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

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Наибольшей популярностью пользовались автомобили возрастом от 5 до 10 лет - 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввозимых из-за границы легковушек с пробегом. Остальные 19% пришлись на авто в возрасте до 5 лет.

ТОП-5 самых попуярных б/у автобрендов в июне 2019 года

1. Volkswagen - 2960 авто

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2. Skoda - 1742 авто

3. Renault - 1588 авто

4. Ford -1393 авто

5. Opel - 1321 авто.

Renault Kangoo auto.ria.com

Всего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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