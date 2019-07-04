Почему автомобили стоят дорого и от чего зависит их цена

У люксовых авто, кстати, картина свосем другая - там прибыль достигает 20% за счет престижности бренда.

Средняя цена нового авто в Германии - 26 780 евро (с 19% НДС) depositphotos.com

От чего зависит цена новенького автомобиля - ответ на этот вопрос на примере Германии раскрыло немецкое издание bild.de.

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Судя по данным исследовательской организации Сar-Сentre automotive research, автопроизводство требует множество затрат, в результате чего у некоторых компаний прибыль от продаж оказывается совсем небольшой.

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Средняя цена нового авто в Германии - 26 780 евро (с 19% НДС). Производство состоит из ряда этапов, каждый из которых стоит денег. Из чего состоит сумма авто:

дилерская маржа (16,5%) - 3 713,19 евро

затраты на материалы для производства авто - 9 789,33 евро

расходы на оплату труда - 2 250,42 евро

амортизация промышленного оборудования - 1 012,69 евро

исследование и разработка новой модели авто - 1 350,25 евро

затраты на рекламу - 562,61 евро

банковские и страховые расходы - 450,08 евро

административные расходы - 2 137,90 евро

Прибыль (5,5%) - 1 237,73 евро

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У люксовых авто, кстати, картина другая - там прибыль достигает 20% за счет престижности бренда.

Также опубликована интересная информация средней прибыли от одного авто у разных автобрендов:

Skoda - 650-700 евро.

Nissan - 870 - 1000 евро.

BMW - 3400 евро.

Audi - 3 820 евро.

Ferrari - 15 500 евро.

Porsche - 16 590 евро.

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