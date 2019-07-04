Почему автомобили стоят дорого и от чего зависит их цена
От чего зависит цена новенького автомобиля - ответ на этот вопрос на примере Германии раскрыло немецкое издание bild.de.
Читай также: Покажи свою машину, и я скажу кто ты — исследование
Судя по данным исследовательской организации Сar-Сentre automotive research, автопроизводство требует множество затрат, в результате чего у некоторых компаний прибыль от продаж оказывается совсем небольшой.
Читай также: Мировое исследование: Как отличается мораль украинцев на дороге
Средняя цена нового авто в Германии - 26 780 евро (с 19% НДС). Производство состоит из ряда этапов, каждый из которых стоит денег. Из чего состоит сумма авто:
- дилерская маржа (16,5%) - 3 713,19 евро
- затраты на материалы для производства авто - 9 789,33 евро
- расходы на оплату труда - 2 250,42 евро
- амортизация промышленного оборудования - 1 012,69 евро
- исследование и разработка новой модели авто - 1 350,25 евро
- затраты на рекламу - 562,61 евро
- банковские и страховые расходы - 450,08 евро
- административные расходы - 2 137,90 евро
- Прибыль (5,5%) - 1 237,73 евро
Читай также: Можно ли говорить по мобильному телефону на заправке - исследование
У люксовых авто, кстати, картина другая - там прибыль достигает 20% за счет престижности бренда.
Также опубликована интересная информация средней прибыли от одного авто у разных автобрендов:
- Skoda - 650-700 евро.
- Nissan - 870 - 1000 евро.
- BMW - 3400 евро.
- Audi - 3 820 евро.
- Ferrari - 15 500 евро.
- Porsche - 16 590 евро.
Ранее сообщалось, что рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев.
Полная версия правил