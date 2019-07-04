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Почему автомобили стоят дорого и от чего зависит их цена

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У люксовых авто, кстати, картина свосем другая - там прибыль достигает 20% за счет престижности бренда.
Средняя цена нового авто в Германии - 26 780 евро (с 19% НДС)
Средняя цена нового авто в Германии - 26 780 евро (с 19% НДС)
depositphotos.com

От чего зависит цена новенького автомобиля - ответ на этот вопрос на примере Германии раскрыло немецкое издание bild.de.

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Судя по данным исследовательской организации Сar-Сentre automotive research, автопроизводство требует множество затрат, в результате чего у некоторых компаний прибыль от продаж оказывается совсем небольшой.

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Средняя цена нового авто в Германии - 26 780 евро (с 19% НДС). Производство состоит из ряда этапов, каждый из которых стоит денег. Из чего состоит сумма авто:

  • дилерская маржа (16,5%) - 3 713,19 евро
  • затраты на материалы для производства авто - 9 789,33 евро
  • расходы на оплату труда - 2 250,42 евро
  • амортизация промышленного оборудования - 1 012,69 евро
  • исследование и разработка новой модели авто - 1 350,25 евро
  • затраты на рекламу - 562,61 евро
  • банковские и страховые расходы - 450,08 евро
  • административные расходы - 2 137,90 евро
  • Прибыль (5,5%) - 1 237,73 евро

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У люксовых авто, кстати, картина другая - там прибыль достигает 20% за счет престижности бренда.

Также опубликована интересная информация средней прибыли от одного авто у разных автобрендов:

  • Skoda - 650-700 евро.
  • Nissan - 870 - 1000 евро.
  • BMW - 3400 евро.
  • Audi - 3 820 евро.
  • Ferrari - 15 500 евро.
  • Porsche - 16 590 евро.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев.

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Теги: исследование, статистика, ценопроизводство
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гость  (аноним)  04.07.2019, 14:12
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