Переключиться на мобильную версию
Тренды:

С Mercedes SL55 сняли ограничение скорости и разогнали до 315 км в час - видео

Комментариев: 0
На что способна была бы машина, если бы ее не сдерживали путами электроники.
Не слабый автомобиль прокачали до 525 л.с. и разогнали до 315 км в час!
Не слабый автомобиль прокачали до 525 л.с. и разогнали до 315 км в час!
Скриншот Youtube

Почти все описания автомобилей сопровождаются двумя показательными характеристиками - максимальная скорость и время разгона до 100 км в час. Но в последнее время все больше производителей искусственно ограничивают максималку в районе примерно 250 км в час, хоть авто и может ехать быстрее.

Читай также: Самый везучий водитель Porsche чудом спасся от фуры без тормозов - видео

А как хотелось бы узнать, на что способна была бы машина, если бы ее не сдерживали путами электроники. К счастью, это получилось узнать, на примере Mercedes-Benz SL55 AMG 2005 года выпуска.

SL55 AMG в следующем видео не простой. Не слабый автомобиль прокачали до 525 л.с. и разогнали до 315 км в час! Смотрите на видео, как это было.

Ранее сообщалось, что любители виртуальных гонок оказались худшими водителями в реальной жизни.

Поделись:
Теги: авто, эксперимент, заезд, Mercedes-Benz SL55 AMG.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь