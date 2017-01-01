С Mercedes SL55 сняли ограничение скорости и разогнали до 315 км в час - видео

На что способна была бы машина, если бы ее не сдерживали путами электроники.

Не слабый автомобиль прокачали до 525 л.с. и разогнали до 315 км в час! Скриншот Youtube

Почти все описания автомобилей сопровождаются двумя показательными характеристиками - максимальная скорость и время разгона до 100 км в час. Но в последнее время все больше производителей искусственно ограничивают максималку в районе примерно 250 км в час, хоть авто и может ехать быстрее.

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А как хотелось бы узнать, на что способна была бы машина, если бы ее не сдерживали путами электроники. К счастью, это получилось узнать, на примере Mercedes-Benz SL55 AMG 2005 года выпуска.

SL55 AMG в следующем видео не простой. Не слабый автомобиль прокачали до 525 л.с. и разогнали до 315 км в час! Смотрите на видео, как это было.

Ранее сообщалось, что любители виртуальных гонок оказались худшими водителями в реальной жизни.