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Любители виртуальных гонок оказались худшими водителями в реальной жизни

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26 процентов из тех, кто играют в компьютерные гонки, имеют два или более штрафа за превышение скорости.
Компьютерные игры могут создавать нереалистичние ожидания от вождения в реальной жизни
Компьютерные игры могут создавать нереалистичние ожидания от вождения в реальной жизни
depositphotos.com

Думаете, что задаете жару в Need for speed, или других виртуальных гоночках, а значит и в реальной жизни можете дать фору другим водителям. Как показывают последние исследования, это совсем не так. 

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По результатам исследования компании Censuswide, опубликованным The Telegraph, 26 процентов из тех, кто играют в компьютерные гонки, имеют два или более штрафа за превышение скорости. Среди тех, кто никогда не играл в гоночные игры, этот показатель не превышает 17 процентов.

Респонденты, которые играли в гоночные аркады и автосимуляторы каждый день, оценили свои реальные навыки вождения в 8,7 балла по десятибалльной шкале, тогда как средний показатель всех респондентов был 7,84 балла. То есть игры еще и мешают реально оценивать свои умения.

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Проблема может быть в том, что компьютерные игры создают нереалистичние ожидания от вождения в реальной жизни. С таким мнением соглашаются и 59 процентов автомобилистов.

Ранее сообщалось, что в РФ водители грузовиков оригинально “обошли“ процедуру взвешивания фур на трассе.

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Теги: игры, виртуальная реальность, штрафы
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