С первого взгляда может даже показаться, что автомобиль самодельный.

В Сети продают заводскую "Ниву" с уникальными "дверями для собак"

В Сети продают заводскую "Ниву" с уникальными "дверями для собак"

В Сети выставили на продажу уникальный автомобиль Нива всего за 2300 долларов. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: В Житомире продают уникальный самодельный Jeep CJ на немецких “бляхах“

С первого взгляда может показаться, что автомобиль самодельный, но на самом деле его построили на ВАЗе в единичном экземпляре, для отладки конструкции перспективного минивэна ВАЗ-2120 Надежда.

У авто совсем уж странные узкие задние двери. Как оказалось, их использовали для погрузки-выгрузки балласта.

Читай также: Какой средний возраст перегоняемых в Украину “евроблях“

Минивен ВАЗ-2120 Надежда, построенный на полноприводном шасси Нивы, выпускался на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа с 1998 по 2006 гг. Успешной ее назвать сложно - из-за невысокого спроса на машину всего изготовили всего чуть более 8 тыс. ед.

Низкая цена авто объясняется в основном тем, что из-за отсутствия техпаспорта ее нельзя поставить на учет.

Ранее сообщалось, что редкий номерной знак на авто продали по цене Ferrari.