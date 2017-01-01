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В Сети продают заводскую "Ниву" с уникальными "дверями для собак"

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С первого взгляда может даже показаться, что автомобиль самодельный.
В Сети продают заводскую "Ниву" с уникальными "дверями для собак"
© topgir.com.ua
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В Сети продают заводскую "Ниву" с уникальными "дверями для собак"
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В Сети выставили на продажу уникальный автомобиль Нива всего за 2300 долларов. Об этом сообщает ТопЖыр.

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С первого взгляда может показаться, что автомобиль самодельный, но на самом деле его построили на ВАЗе в единичном экземпляре, для отладки конструкции перспективного минивэна ВАЗ-2120 Надежда.

У авто совсем уж странные узкие задние двери. Как оказалось, их использовали для погрузки-выгрузки балласта.

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Минивен ВАЗ-2120 Надежда, построенный на полноприводном шасси Нивы, выпускался на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа с 1998 по 2006 гг. Успешной ее назвать сложно - из-за невысокого спроса на машину всего изготовили всего чуть более 8 тыс. ед.

Низкая цена авто объясняется в основном тем, что из-за отсутствия техпаспорта ее нельзя поставить на учет.

Ранее сообщалось, что редкий номерной знак на авто продали по цене Ferrari.

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Теги: Нива, прототип, интересные авто
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