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В трущобах Киева засняли новейший суперкар Ferrari за 400 тыс. долларов

Комментариев: 2
Стоимость авто - порядка 400 000 долларов.
Как ни странно, выглядит такая необычная комбинация очень даже неплохо
Как ни странно, выглядит такая необычная комбинация очень даже неплохо
topgir.com.ua

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Такой контраст в наших краях увидишь не часто - в Киеве засняли крутой суперкар Ferrari 488 Spider на фоне столичных трущоб. Фото опубликовал ТопЖыр.

Как ни странно, выглядит такая необычная комбинация очень даже неплохо. К слову, на снимке новейший суперкар Ferrari 488 Spider. 

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Стоимость авто - порядка 400 000 долларов. Автомобиль приводится в движение 3,9-литровым наддувным V8 мощностью 670 л. с. Разгон до 100 км/ч - 3 сек, максимальная скорость - 325 км/ч.

Кому принадлежит данное авто - неизвестно. Возможно “четкому пацанчику“ рядом, но это не точно.

Ранее сообщалось, что в Сети появился первый тизер нового кроссовера Nissan Juke 2020.

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Теги: интересные авто, суперкар, Киев, Ferrari 488 Spider
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Комментариев (2)
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f18    18.07.2019, 14:10
Оценка:  0
f18
Ну приехал чел посмотреть где следующий многоквартирный муравейник постороить без инфраструктуры, ну на бугатти пока денег нет. чи не новость.
Sancho-s    18.07.2019, 13:00
Оценка:  +2
Sancho-s
И что?
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