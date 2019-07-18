В трущобах Киева засняли новейший суперкар Ferrari за 400 тыс. долларов

Стоимость авто - порядка 400 000 долларов.

Как ни странно, выглядит такая необычная комбинация очень даже неплохо topgir.com.ua

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Такой контраст в наших краях увидишь не часто - в Киеве засняли крутой суперкар Ferrari 488 Spider на фоне столичных трущоб. Фото опубликовал ТопЖыр.

Как ни странно, выглядит такая необычная комбинация очень даже неплохо. К слову, на снимке новейший суперкар Ferrari 488 Spider.

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Стоимость авто - порядка 400 000 долларов. Автомобиль приводится в движение 3,9-литровым наддувным V8 мощностью 670 л. с. Разгон до 100 км/ч - 3 сек, максимальная скорость - 325 км/ч.

Кому принадлежит данное авто - неизвестно. Возможно “четкому пацанчику“ рядом, но это не точно.

Ранее сообщалось, что в Сети появился первый тизер нового кроссовера Nissan Juke 2020.