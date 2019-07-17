Автомобилист оборудовал свой “ЗАЗ-968М“ 1987 года специальной конструкцией, которая превращает дрова в газ.

Тотальная экономия: В Сети продается уникальный "Запорожец" на бензине, газе и дровах

Тотальная экономия: В Сети продается уникальный "Запорожец" на бензине, газе и дровах

Бензин дорожает, электрокары не всегда практичны, да и стоят немало. Интересное решение проблемы дорого топлива нашел житель пгт Новопсков Луганской области.

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Автомобилист оборудовал свой “ЗАЗ-968М“ 1987 года специальной конструкцией, которая превращает дрова в газ.

В объявлении на сайте Automoto сказано, что авто может ездить, как на бензине, так и на дровах. Как отмечает продавец, салон пребывает в отличном состоянии, а кузов не нуждается в сварке и даже покраске. Продается чудо-машина всего за 15 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на заводе BMW создали уникальный пикап на базе X7 - фотографии.