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Таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки

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К тасисту домой пришли полицейские с обвинением в ограблении бензоколонки.
Таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки

В США обычный водитель Uber неожиданно для самого себя стал соучастником ограбления заправки. Об этом сообщает Autoevolution.

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Водитель стал пользоваться “Убер“ совсем недавно до инцидента. Однажды ночью он подвозил некоего Остина Харриса с окраины Альбукерке на другую сторону города. 

На полпути клиент попросил о короткой срочной остановке на заправочной станции. Водитель остался в машине, а дождавшись пассажира, заметил немного странное поведение и ножницы в руке. Харрис объяснил, что как раз купил ножницы на АЗС - чтобы срезать бирки на новой куртке.

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Вскоре к нему домой пришли полицейские с обвинением в ограблении бензоколонки. Позже правоохранители во всем разобрались - пассажир таксиста воспользовался услугами Uber, чтобы добраться до заправки и, угрожая ножницами, ограбить ее. У таксиста же проблем не будет, так как он не знал, о планах своего клиента.

Ранее сообщалось, что в РФ водители грузовиков оригинально “обошли“ процедуру взвешивания фур на трассе.

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Теги: полиция, грабители, Убер, Uber
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