Найди все нарушения на видео: В Каменском произошло показательное ДТП с трамваем

Оба автомобилиста совершили целый список нарушений.

Видео ДТП появилось только сейчас и его вполне можно показывать в автошколах Скриншот Youtube

В пятницу, 26 июля, в Каменском произошло очень показательное ДТП с трамваем. Об этом сообщает Авто24.

Видео ДТП появилось только сейчас и его вполне можно показывать в автошколах. Два автомобиля двигались по второстепенной дороге (ул. Антошкина), чтобы пересечь главную (Шевченко), по которой идут трамвайные пути.

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Водитель грузовика, которому нужно было повернуть налево, грубо нарушил ПДД и повернул на встречную полосу, чтобы не объезжать трамвай.

Водитель черного автомобиля Kia с наглухо затонированными окнами решил проехать “под прикрытием“ грузовика прямо. Однако он не увидел трамвай, который проезжал поперек, а также не понял маневра грузовика. В результате Kia столкнулась с трамваем.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной жестко врезались Chevrolet и Mitsubishi - четверо пострадавших.