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Найди все нарушения на видео: В Каменском произошло показательное ДТП с трамваем

Комментариев: 2
Оба автомобилиста совершили целый список нарушений.
Видео ДТП появилось только сейчас и его вполне можно показывать в автошколах
Видео ДТП появилось только сейчас и его вполне можно показывать в автошколах
Скриншот Youtube

В пятницу, 26 июля, в Каменском произошло очень показательное ДТП с трамваем. Об этом сообщает Авто24.

Видео ДТП появилось только сейчас и его вполне можно показывать в автошколах. Два автомобиля двигались по второстепенной дороге (ул. Антошкина), чтобы пересечь главную (Шевченко), по которой идут трамвайные пути.

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Водитель грузовика, которому нужно было повернуть налево, грубо нарушил ПДД и повернул на встречную полосу, чтобы не объезжать трамвай.

Водитель черного автомобиля Kia с наглухо затонированными окнами решил проехать “под прикрытием“ грузовика прямо. Однако он не увидел трамвай, который проезжал поперек, а также не понял маневра грузовика. В результате Kia столкнулась с трамваем.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной жестко врезались Chevrolet и Mitsubishi - четверо пострадавших.

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Теги: ДТП, видео, трамвай, ДТП с трамваем
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.07.2019, 13:49
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гость
Так, а че водитель КИА не виноват... ведь грузовик поехал значит и киа можно было.... такая же логика была у дронова....
гость  (аноним)  29.07.2019, 13:36
Оценка:  0
гость
раз слева (справа) тронулись, значит дорога свободная. дави на газ, дави!!!
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