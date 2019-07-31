Причиной взрыва могли быть перегретые литиевые батареи электрокара.

Стоял в гараже и не заряжался: В Канаде без видимых причин взорвался электрокар

Стоял в гараже и не заряжался: В Канаде без видимых причин взорвался электрокар

Еще один досадный инцидент с электрокарами, который играет в пользу тех, кто считает этот вид транспорта недостаточно безопасным. В Канаде взорвался Hyundai Kona Electric, который стоял в гараже и даже не был заведен. Об этом сообщает Cbc.

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По словам владельца, машина не была подключена к зарядке, а в гараже не было других взрывоопасных предметов. Владелец признался, что увидел темные клубы дыма, вырывающиеся из ворот гаража. Он срочно отключил электричество в доме.

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Затем произошел взрыв, в результате чего эти двери выбило. Также повреждена крыша гаража. Пожарные прибыли вовремя, потушили огонь, никто из людей не пострадал.

Причиной взрыва могли быть перегретые литиевые батареи электрокара, но точные причины обнародуют после расследования. Автомобиль был куплен весной этого года.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE: La batterie d’un Hyundai Kona aurait explosé alors que le véhicule était stationné dans un garage résidentiel. La rue Montigny fermée à la circulation automobile le temps de l’intervention. L’explosion a projeter la porte de garage chez le voisin. #rcmtl pic.twitter.com/ud5rJS7PpV — Mathieu Wagner (@MWagnerRC) July 27, 2019

Ранее сообщалось, правда ли, что обслуживание электрокара стоит буквально копейки.