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Стоял в гараже и не заряжался: В Канаде без видимых причин взорвался электрокар

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Причиной взрыва могли быть перегретые литиевые батареи электрокара.
Стоял в гараже и не заряжался: В Канаде без видимых причин взорвался электрокар
© twitter.com/MWagnerRC
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Стоял в гараже и не заряжался: В Канаде без видимых причин взорвался электрокар
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Еще один досадный инцидент с электрокарами, который играет в пользу тех, кто считает этот вид транспорта недостаточно безопасным. В Канаде взорвался Hyundai Kona Electric, который стоял в гараже и даже не был заведен. Об этом сообщает Cbc.

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По словам владельца, машина не была подключена к зарядке, а в гараже не было других взрывоопасных предметов. Владелец признался, что увидел темные клубы дыма, вырывающиеся из ворот гаража. Он срочно отключил электричество в доме.

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Затем произошел взрыв, в результате чего эти двери выбило. Также повреждена крыша гаража. Пожарные прибыли вовремя, потушили огонь, никто из людей не пострадал.

Причиной взрыва могли быть перегретые литиевые батареи электрокара, но точные причины обнародуют после расследования. Автомобиль был куплен весной этого года.

Ранее сообщалось, правда ли, что обслуживание электрокара стоит буквально копейки.

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Теги: электрокар, взрыв, Канада
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гость  (аноним)  31.07.2019, 12:35
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Ауеть электрокар)
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