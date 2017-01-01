К своему 100-летию Bentley показал роскошный электро-суперкар из будущего

EXP 100 GT - заявлен, как визионерская модель 2035 года.

Если Ситроэн отметил 100-летие сменой имени в Германии, то Bentley представил крутой футурический суперкар-электрокар-беспилотник. Автомобиль показали в штаб-квартире компании в Крю. Кадры новинки опубликованы на Youtube канале компании.

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EXP 100 GT - заявлен, как визионерская модель 2035 года и в нем есть на что посмотреть. Говоря о дизайне, стоить отметить широкое использование карбона и некрашенного алюминия.

Из-за тяжелых аккумуляторов вес концептуального спорткара составляет 1900 килограмм. Bentley сообщает, что силовая установка способна разогнать машину от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и обеспечивать до 300 км/ч максимальной скорости. При этом запас хода составляет 700 километров, а поддержка быстрой зарядки позволяет восстановить заряд аккумулятора на 80% всего за 15 минут.

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В оснащение концепта входит персональный ассистент на основе искусственного интеллекта. Его визуальным отображением является кристалл на центральной консоли. Автопилот имеет пять различных режимов работы, четыре из которых (Enhance, Cocoon, Re-Live Customize) отличаются настройками систем, а еще один позволяет полностью отвлечься от управления и передать его электронике.

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