Украинские полицейские разбили очередное авто из-за ямы на дороге

Работники полиции и представители райавтодора действительно обнаружили выбоину на этом участке.

Очередной автомобиль украинской полиции оказался разбитым. Но в этот раз спешить сразу винить сотрудника правоохранительных органов, как у нас принято, не стоит. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Ровненской области, ДТП произошло из-за неудовлетворительного состояния дороги.

Читай также: В Киеве непристегнутый водитель вылетел из авто во время ДТП - видео

ДТП произошло 26 июля, на автодороге “Ракетная-Боровое-Вежица“ вблизи села Залавье Рокитновского района. Патруль двигался в село Купель, где местная жительница сообщила о домашнем насилии со стороны мужа.

По заявлению водителя, он из-за непогоды не заметил яму и попал в нее колесом. “Renault Duster“ начало заносить, он съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль получил значительные механические повреждения.

Читай также: Напоминание от юристов: Когда полицейские не могут требовать предъявить права

Работники полиции и представители райавтодора действительно обнаружили выбоину на этом участке. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП “Харьковский облавтодор“ за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

При этом связь между наличием выбоины и факта ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как оказывать помощь в случае ДТП.