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Украинские полицейские разбили очередное авто из-за ямы на дороге

Комментариев: 4
Работники полиции и представители райавтодора действительно обнаружили выбоину на этом участке.
Украинские полицейские разбили очередное авто из-за ямы на дороге
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Украинские полицейские разбили очередное авто из-за ямы на дороге
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Очередной автомобиль украинской полиции оказался разбитым. Но в этот раз спешить сразу винить сотрудника правоохранительных органов, как у нас принято, не стоит. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Ровненской области, ДТП произошло из-за неудовлетворительного состояния дороги.

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ДТП произошло 26 июля, на автодороге “Ракетная-Боровое-Вежица“ вблизи села Залавье Рокитновского района. Патруль двигался в село Купель, где местная жительница сообщила о домашнем насилии со стороны мужа.

По заявлению водителя, он из-за непогоды не заметил яму и попал в нее колесом. “Renault Duster“ начало заносить, он съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль получил значительные механические повреждения.

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Работники полиции и представители райавтодора действительно обнаружили выбоину на этом участке. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП “Харьковский облавтодор“ за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

При этом связь между наличием выбоины и факта ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как оказывать помощь в случае ДТП.

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Теги: полиция, разбитое авто, Украина
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Комментариев (4)
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Rostyslav777    31.07.2019, 11:26
Оценка:  0
Rostyslav777
А до чого тут Харьковський райавтодор до Рівненської області?
Rostyslav777    31.07.2019, 11:27
Оценка:  0
Rostyslav777
Пардон облавтодор.
navigator2    31.07.2019, 11:18
Оценка:  +1
navigator2
ха ха ха хороша відмазка, а ніче що у нас всі такі дороги і люди їздять і за свій рахунок ходову роблять а в перспективі ще й тех оглядам на лапу давать будуть
нафнаф    31.07.2019, 11:07
Оценка:  +2
нафнаф
Одни мусор другому --- Давай найдем ближайшую яму и скажем что это из за неё
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