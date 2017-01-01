Должен знать каждый: Супрун рассказала, как оказывать помощь в случае ДТП

Правила, котоые могут спасти не одну жизнь.

В 2018 году в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек facebook.com

Недавно украинская полиция опубликовала список действий, которые должен осуществлять водитель, попав в ДТП. Один из пунктов - оказание домедицинской помощи - более подробно расскрыла Ульяна Супрун.

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1. Немедленно вызывайте скорую, полицию и спасателей.

2. Важнейшая задача - остановить массивные кровотечения. Воспользуйтесь турникетом и бинтами из автомобильной аптечки. Когда речь идет о домедицинской помощи, нужно различать критическое и некритическое кровотечение.

Критическим является кровотечение, при котором из тела выходит большое количество крови, а пятно быстро растет. Если кровь идет из конечности пострадавшего - используйте турникет. Если можно точно определить место кровотечения, наложить турникет на 5 см выше места ранения (но не на сустав). Если нельзя, накладывайте турникет на конечность максимально высоко (ближе к туловищу). Если кровотечение нельзя остановить турникетом - зажмите место ранения бинтами.

Если пятна крови невелики и растут медленно, такое кровотечение является некритическим. Работать с ним стоит уже после того, как убедитесь, что нет других травм, угрожающих жизни пострадавшего. Для такого кровотечения нужна давящая бинтовая повязка.

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3. Помните, что контактировать с кровью пострадавшего стоит лишь в перчатках.

4. Необходимо проверить, дышит ли пострадавший, и как именно. Не дыша, человек может прожить не более 5-7 минут. Без кислорода пострадавший может не дожить до приезда скорой. Чтобы проверить, дышит ли человек, попробуйте поговорить. Если пострадавший с вами разговаривает - его дыхательным путям сейчас ничего не угрожает. Но если пострадавший без сознания - его дыхание может быть под угрозой.

5. Если пострадавший дышит, и его жизни ничего не угрожает, не пытайтесь достать его из авто. Дождитесь медиков и спасателей. Пострадавшие в ДТП могут иметь травмы позвоночника, поэтому может существовать угроза повреждения спинного мозга и, как следствие, ухудшению состояния и даже смерти из-за остановки дыхания. Поэтому любые передвижения пострадавших должны быть оправданными.6. Необходимо проверить, нет ли в ротовой полости посторонних предметов или жидкостей. Но ни в коем случае нельзя доставать их руками. Воспользуйтесь неострыми предметами, что есть рядом. Руками можно попробовать открыть дыхательные пути бессознательного пострадавшего. Лучший метод - выдвижение челюсти. Лишние движения шеи могут нанести вред, если пострадавший получил травму шейного отдела позвоночника.

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7. Нельзя подкладывать вещи под голову пострадавшего - это может мешать дыханию.

8. Если дыхательные пути открыты, необходимо убедиться, движется ли грудная клетка пострадавшего. Дыхание также можно попробовать услышать - для этого поднесите ухо ко рту пострадавшего. Если пострадавший дышит, продолжайте наблюдать за его состоянием и работать с другими повреждениями. Если же дыхание отсутствует - начинайте сердечно-легочную реанимацию. Для этого понадобится клапан-маска из автомобильной аптечки.

9. Предоставлять домедицинскую помощь и следить за состоянием пострадавшего необходимо до приезда “скорой”. Передайте медикам подробную информацию о том, какую именно помощь вы оказывали и что происходило с пострадавшим.

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