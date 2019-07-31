В Украине самые недоступные для населения цены на топливо в Европе

Для сравнения, житель Люксембурга может купить на среднюю зарплату 2,9 тысяч литров бензина.

Украина заняла первое место в антирейтинга доступности автомобильного топлива. Об этом сообщают “РИА Новости“ со ссылкой на данные рейтинга стран Европы по доступности топлива для населения.

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По статистике, на среднюю зарплату украинец может приобрести 279 литров топлива. Это худший результат в Европе.

Для сравнения, житель Люксембурга может купить на среднюю зарплату 2,9 тысяч литров бензина. Это лучший результат. В пятерке также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания, с показателем выше 1,9 тысяч литров.

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Кроме Украины аутсайдерами числятся Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь, где могут купить не более 560 литров топлива в месяц.

Ранее сообщалось, что в Норвегии уже около половины всех авто на электрике - почему это нравится не всем.