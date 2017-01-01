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Жесткие ДТП с грузовыми авто: Пятничная автоподборка #38

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Шансов против многотонной махины у легковушек немного.
Нужно не просто соблюдать правила, а еще и предельно сконцентрироваться возле грузовиков
Нужно не просто соблюдать правила, а еще и предельно сконцентрироваться возле грузовиков
Скриншот видео

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Глядя на следующее видео, в который раз убеждаешься, что рядом с грузовиками надо быть предельно осторожным. Не просто соблюдать правила, а еще и сконцентрироваться и быть готовым к неожиданностям, так как шансов против многотонной махины будет немного. В сегодняшней пятничной подборке видео столкновений легковушек и грузовиков.

Ранее публиковалась подборка аварийных посадок самолетов прямо на дорогу.

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Теги: пятничная подборка, мир, грузовики
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