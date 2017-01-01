Насколько часто водители Украины покупают себе новые автомобили - статистика

Каждый десятый украинец покупает новую машину минимум на 15 лет.

Водители не могут поменять транспортное средство в основном из-за нехватки денег depositphotos.com

Автомобиль продолжает оставаться роскошью в Украине. По озвученной в “Сніданок з 1+1“ статистике, в Украине автомобилисты меняют машину в среднем каждые три-пять лет.

Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в июле - статистика

При этом отмечается, что каждый пятый украинский автовладелец обновляет собственный автопарк каждый год, а каждый десятый покупает новую машину минимум на 15 лет.

В сюжете отмечается, что водители не могут поменять транспортное средство в основном из-за нехватки денег. Информация основана на данных онлайн-сервиса по продаже автомобилей.

Ранее сообщалось, что волынская таможня накрыла очередную схему нелегального ввоза авто.