Насколько часто водители Украины покупают себе новые автомобили - статистика
Каждый десятый украинец покупает новую машину минимум на 15 лет.
Автомобиль продолжает оставаться роскошью в Украине. По озвученной в “Сніданок з 1+1“ статистике, в Украине автомобилисты меняют машину в среднем каждые три-пять лет.
Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в июле - статистика
При этом отмечается, что каждый пятый украинский автовладелец обновляет собственный автопарк каждый год, а каждый десятый покупает новую машину минимум на 15 лет.
В сюжете отмечается, что водители не могут поменять транспортное средство в основном из-за нехватки денег. Информация основана на данных онлайн-сервиса по продаже автомобилей.
Ранее сообщалось, что волынская таможня накрыла очередную схему нелегального ввоза авто.
Полная версия правил