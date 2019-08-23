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Управление государственной охраны обзавелось любопытными автобусами - фото

Комментариев: 3
Помимо удобных кресел в комплектацию входит кондиционер, DVD-система, wi-fi роутер и место для гида.
Управление государственной охраны обзавелось любопытными автобусами - фото
© autocentre.ua
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Управление государственной охраны обзавелось любопытными автобусами - фото
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Управление государственной охраны обзавелось необычными микроавтобусами из Беларуси. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автобус НЕМАН – 420234-511 построен на удлиненном шасси хорошо известного в Украине развозного автомобиля IVECO Daily 70С17.

Салон имеет до 28 пассажирских мест. Помимо удобных кресел в комплектацию входит кондиционер, DVD-система, wi-fi роутер и место для гида.

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Машина комплектуется 3,0-литровым турбодизельным двигателем стандарта Евро 5, мощностью 170 л.с. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Особый комфорт в движении обеспечивает задняя пневматическая подвеска.

Для управления госохраны автобусы поставила компания АВТЕК, которая является официальным дилером Volat - ОАО “Минский завод колесных тягачей“ и его филиала ОАО “Лидские автобусы Неман“.

Ранее сообщалось, что в Одессе засняли очень редкий у нас автобус Ikarus на базе грузовика.

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Теги: интересные авто, Украина, госохрана
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Комментариев (3)
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Лапотники-скот  (аноним)  23.08.2019, 16:53
Оценка:  -1
Лапотники-скот
Nikolas_Adver 23.08.2019, 16:46Оценка: 0 молодцы братья белорусы! на чем ездите, каклы? где свое?)))))
На картонных геликах с мигалками как наши северные лапотные олени
Nikolas_Adver    23.08.2019, 17:04
Оценка:  0
Nikolas_Adver
я тебя уже спрашивал, обмылок, чего своих панов обсерaешь? на бм есть лаптев с пендосской тряпкой на аве, такой же гoвноплюй как и ты))))))
Nikolas_Adver    23.08.2019, 16:46
Оценка:  -4
Nikolas_Adver
молодцы братья белорусы! на чем ездите, каклы? где свое?)))))
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