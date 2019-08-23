Управление государственной охраны обзавелось любопытными автобусами - фото

Помимо удобных кресел в комплектацию входит кондиционер, DVD-система, wi-fi роутер и место для гида.

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Управление государственной охраны обзавелось необычными микроавтобусами из Беларуси. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автобус НЕМАН – 420234-511 построен на удлиненном шасси хорошо известного в Украине развозного автомобиля IVECO Daily 70С17.

Салон имеет до 28 пассажирских мест. Помимо удобных кресел в комплектацию входит кондиционер, DVD-система, wi-fi роутер и место для гида.

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Машина комплектуется 3,0-литровым турбодизельным двигателем стандарта Евро 5, мощностью 170 л.с. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Особый комфорт в движении обеспечивает задняя пневматическая подвеска.

Для управления госохраны автобусы поставила компания АВТЕК, которая является официальным дилером Volat - ОАО “Минский завод колесных тягачей“ и его филиала ОАО “Лидские автобусы Неман“.

Ранее сообщалось, что в Одессе засняли очень редкий у нас автобус Ikarus на базе грузовика.