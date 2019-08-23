Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дороги в центре на День независимости начнут перекрывать уже сегодня - карта

Комментариев: 1
Центр Киева перекроют не только на День Независимости и украинского флага, но и ранее - с вечера 22 августа.
Улицы перекроют заранее в звязи с необходимостью проведения подготовительных работ
Улицы перекроют заранее в звязи с необходимостью проведения подготовительных работ
facebook.com

В связи с празднованием Дня независимости, в Киеве традиционно перекроют движение в центре города. Когда и где ограничат движение, рассказали в пресс-службе КГГА.

Читай также: Что будет, если заблокировать зарядную станцию для электрокаров в Китае

Центр Киева перекроют не только на День Независимости и украинского флага, но и ранее - с вечера 22 августа. Связанно это с необходимостью проведения подготовительных работ.

Движение будет ограничено и для частных и коммерческих авто, и для общественного транспорта
Движение будет ограничено и для частных и коммерческих авто, и для общественного транспорта
facebook.com

В частности, 22 августа временно запретят движение с 18:00 ориентировочно до 23:00 на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской), на ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик).

Читай также: Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии

Движение будет ограничено не только для частных и коммерческих авто, но и для общественного транспорта. Схемы движения автобусов и троллейбусов в праздничные и предпраздничные дни в центре столицы опубликованы на сайте КГГА.

Ранее сообщалось, что в Японии представили прототип летающего автомобиля - Видео.

Поделись:
Теги: дороги, карта, перекрыли дорогу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.08.2019, 14:21
Оценка:  0
гость
Закройте пожалуйста весь Киев.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь