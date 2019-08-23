Дороги в центре на День независимости начнут перекрывать уже сегодня - карта
В связи с празднованием Дня независимости, в Киеве традиционно перекроют движение в центре города. Когда и где ограничат движение, рассказали в пресс-службе КГГА.
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Центр Киева перекроют не только на День Независимости и украинского флага, но и ранее - с вечера 22 августа. Связанно это с необходимостью проведения подготовительных работ.
В частности, 22 августа временно запретят движение с 18:00 ориентировочно до 23:00 на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской), на ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик).
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Движение будет ограничено не только для частных и коммерческих авто, но и для общественного транспорта. Схемы движения автобусов и троллейбусов в праздничные и предпраздничные дни в центре столицы опубликованы на сайте КГГА.
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