В Японии представили прототип летающего автомобиля - Видео

Летающий транспорт в Японии планируют использовать для туризма, помощи во время бедствий, доставки грузов, разгрузки автомобильных дорог.

Беспилотный гигант длиной 3,9 м, высотой 1,3 м и шириной 3,7 метра поднялся на 3 метра youtube.com

Японская корпорация NEC в рамках поддержки инициативы Cartivator Skydrive в этот понедельник продемонстрировала свою концепцию летающего автомобиля. Об этом сообщает bigmir.com со ссылкой на kyodonews.net.

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На полигоне завода Абико в пригороде Токио перед приглашенными зрителями 148 - килограммовый беспилотный гигант длиной 3,9 м, высотой 1,3 м и шириной 3,7 метра поднялся в воздух с помощью четырех пропеллеров на три метра и завис на пару минут. Презентация прошла успешно.

Некоммерческий японский стартап Cartivator Skydrive существует с 2014 года и объединяет людей, мечтающих о мире, где летающие авто доступны для всех. В это объединение входят более 80 компаний, в том числе и Panasonic Corp. и Toyota Motor Corp.

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Производитель электроники NEC Corp подписала спонсорское соглашение с Cartivator в 2018 году. Корпорация не ставит своей целью выпускать летающие автомобили, но готова предоставить свои технологии управления полетом и определения местоположения группе инженеров Cartivator.

Проект Cartivator поддерживается правительством Японии и ставит цель догнать мировых конкурентов, среди которых Boeing Co., Airbus SAS и американский гигант Uber Technologies Inc.

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Летающий транспорт в Японии планируют использовать для туристических маршрутов, поездок-полетов в курортную зону на острова, помощи во время бедствий, доставки грузов, разгрузки автомобильных дорог.

“Дорожная карта“, составленная правительством, включает практическое использование двухместного летающего авто с 2023 года, а первый демонстрационный полет провести во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года.

Ранее сообщалось, что как могли бы выглядеть авто от Ikea, Instagram, Amazon и других.