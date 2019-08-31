Почему лучше не переезжать в другой ряд на светофоре - наглядный видеопример

Водитель вдруг решил занять соседнюю свободную полосу, забыв проверить зеркала заднего вида и включить поворотник.

Простые и казалось бы очевидные правила, но сколько людей попадают в большие проблемы, нарушая их. Об этом сообщает Авто24.

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Ролик попал на видеорегистратор в городе Авентура, штат Флорида. Черный BMW 3-Series можно увидеть в правой полосе. Когда на светофоре впереди загорелся зеленый свет, водитель вдруг решил занять соседнюю свободную полосу, забыв о двух крайне важны вещах: проверить зеркала заднего вида и включить поворотник.

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Белый кабриолет Audi A5, который ехал по центральной полосе, пытался затормозить, чтобы избежать встречи с “БМВ”, однако этому помешали неожиданность маневра последнего и скользкая дорога. От столкновения Audi зацепил еще и Volkswagen Passat, поэтому в результате одного неловкого движения рулем водителя BMW пострадали три автомобиля.

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