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Почему лучше не переезжать в другой ряд на светофоре - наглядный видеопример

Комментариев: 1
Водитель вдруг решил занять соседнюю свободную полосу, забыв проверить зеркала заднего вида и включить поворотник.
Ролик попал на видеорегистратор в городе Авентура, штат Флорида
Ролик попал на видеорегистратор в городе Авентура, штат Флорида
Скриншот видео

Простые и казалось бы очевидные правила, но сколько людей попадают в большие проблемы, нарушая их. Об этом сообщает Авто24.

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Ролик попал на видеорегистратор в городе Авентура, штат Флорида. Черный BMW 3-Series можно увидеть в правой полосе. Когда на светофоре впереди загорелся зеленый свет, водитель вдруг решил занять соседнюю свободную полосу, забыв о двух крайне важны вещах: проверить зеркала заднего вида и включить поворотник.

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Белый кабриолет Audi A5, который ехал по центральной полосе, пытался затормозить, чтобы избежать встречи с “БМВ”, однако этому помешали неожиданность маневра последнего и скользкая дорога. От столкновения Audi зацепил еще и Volkswagen Passat, поэтому в результате одного неловкого движения рулем водителя BMW пострадали три автомобиля.

Ранее сообщалось, что проржавевший танковый двигатель V12 завели впервые за 28 лет - видео.

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Теги: видео, ДТП, наглядно
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.08.2019, 13:47
Оценка:  -1
гость
У водителя ауди реакция как у забора.
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