Проржавевший танковый двигатель V12 завели впервые за 28 лет - видео
В Сети опубликовали очень интересное видео первого за 28 лет запуска двигателя танка Type 69-II времен войны в Персидском заливе. Кадры опубликовал YouTube-канала mastermilo82.
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Авторы канала взялись за восстановление танка начала 90-х. И изначальный вид танка оптимизма мастерам не внушал - машина ржавела почти 30 лет.
Но позже авторы выяснили, что иракский танк Type 69-II был китайской копией старого советского Т-54 - одного из самых массовых танков в мире. Поэтому недостатка в запчастях для проведения работ точно не будет.
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Двигатель V12, разработанный в Харькове и модернизированный в Челябинске, смогли восстановить и провели его первый за 28 лет запуск. Хотя агрегат все еще требует немало внимания.
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