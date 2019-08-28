Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Электрокар Audi e-tron quattro смог проехать 10 стран за 24 часа

Комментариев: 1
На то, чтобы проехать 10 стран электрокару потребовалось только 24 часа!
Электрокар Audi e-tron quattro смог проехать 10 стран за 24 часа
© Сайт производителя
Фото 1/5
Электрокар Audi e-tron quattro смог проехать 10 стран за 24 часа
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Думаете, что электрокары предназначены только для города и в длительных путешествиях от них нет прока из-за ограниченного запаса хода? Такой стереотип уже отходит в прошлое.

Читай также: Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар

Электрокроссовер Audi e-tron quattro показал свои возможности на длительной дистанции проехав через 10 стран.

Если конкретнее, электрический кроссовер Ауди заехал в Словению, Австрию, Италию, Лихтенштейн, Швейцарию, Францию, Германию, Люксембург, Бельгию и Нидерланды - всего десять стран. Внимание! На все это электрокару потребовалось только 24 часа!

Читай также: Вместо настоящих машин - надувные: В Сети обсуждают неоднозначный краш-тест

Общая протяженность маршрута составила 1 695 км. Конечно, за это время пришлось не раз зарядиться (точнее 7 раз). Благодаря использованию терминалов постоянного тока, восполнить запас энергии на 80% удавалось за полчаса.

Ранее сообщалось, что немцы заменили российские авто китайскими электрокарами.

Поделись:
Теги: электрокар, тест, эксперимент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.08.2019, 18:58
Оценка:  0
гость
Ну и что тут такого 1695 км.? Наша Лада "Калина" с Владимиром Владимировичем за рулём от Хабаровска до Читы 2100 км проехала.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь