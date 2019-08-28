Электрокар Audi e-tron quattro смог проехать 10 стран за 24 часа

На то, чтобы проехать 10 стран электрокару потребовалось только 24 часа!

Думаете, что электрокары предназначены только для города и в длительных путешествиях от них нет прока из-за ограниченного запаса хода? Такой стереотип уже отходит в прошлое.

Читай также: Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар

Электрокроссовер Audi e-tron quattro показал свои возможности на длительной дистанции проехав через 10 стран.

Если конкретнее, электрический кроссовер Ауди заехал в Словению, Австрию, Италию, Лихтенштейн, Швейцарию, Францию, Германию, Люксембург, Бельгию и Нидерланды - всего десять стран. Внимание! На все это электрокару потребовалось только 24 часа!

Читай также: Вместо настоящих машин - надувные: В Сети обсуждают неоднозначный краш-тест

Общая протяженность маршрута составила 1 695 км. Конечно, за это время пришлось не раз зарядиться (точнее 7 раз). Благодаря использованию терминалов постоянного тока, восполнить запас энергии на 80% удавалось за полчаса.

Ранее сообщалось, что немцы заменили российские авто китайскими электрокарами.