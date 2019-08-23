Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар

Комментариев: 9
Запас хода - 100 км, а зарядка обходится всего в 2 грн.
В отличии от многих других самоделок, этот автомобиль еще и выглядит вполне прилично
В отличии от многих других самоделок, этот автомобиль еще и выглядит вполне прилично
Скриншот видео

Читай также: Старенькая заброшенная BMW 316 смогла удивить своим тюнингом

Украинский любительский автопром за последнее время предложил сразу ряд любопытных проектов бюджетных электроавтомобилей. Об очередной самодельной машине рассказал Автоцентр.

Машину создал украинский мастер Василий Тертека. На все траты ушло всего 1300 евро. Основой послужил старый электрический мопед, на который водружен металлический каркас и поликарбонатный кузов. Еще здесь новые двигатель и батарея.

Читай также: Умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна

В отличии от многих других самоделок, этот автомобиль еще и выглядит вполне прилично. Для мастера этот транспорт нужно, чтобы добираться до пасеки - 25-километровые поездки на велосипеде для него нелегкая задача. Запас хода - 100 км, а зарядка обходится всего в 2 грн.

Ранее сообщалось, что самый быстрый “Горбатый“ Запорожец продают по цене Lamborghini.

Поделись:
Теги: самодельное авто, электрокар, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Лапотники-скот  (аноним)  23.08.2019, 15:49
Оценка:  0
Лапотники-скот
Да и запас хода больше чем у елада сделаной козломордыми сколеновставателями на заводе
Лапотники-скот  (аноним)  23.08.2019, 15:47
Оценка:  0
Лапотники-скот
бельгиец (аноним) 23.08.2019, 14:58Оценка: -2 https://www.youtube.com/watch?v=n
Скажи у пенсионера получилось явно лучше чем гелик из катрона и петушок из говна?
гость  (аноним)  23.08.2019, 15:41
Оценка:  -1
гость
який жах...
Sancho-s    23.08.2019, 15:36
Оценка:  -1
Sancho-s
кастрюлька
бельгиец  (аноним)  23.08.2019, 14:58
Оценка:  -3
бельгиец
https://www.youtube.com/watch?v=n TCN-OKuv9c
https://www.youtube.c om/watch?v=D8PgLBT9i9U

https://w ww.youtube.com/watch?v=W4EpjYR1KA I --- А ЭТО ШЕДЕВР ХОХЛЯТСКОЙ ГОЛОДУХИ!!! ха ха ха ха
бельгиец  (аноним)  23.08.2019, 14:52
Оценка:  -6
бельгиец
охуеть, НИЩЕБРОДЫ свинорылые до чего дожили!!!!! СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ, вы ещё из говна польского себе пироги лепите и жрите их!!!
advokit    23.08.2019, 15:27
Оценка:  +3
advokit
Ти сам видно останне дерьмо доїдаєш, постійно про свиней ляпаєш - губошлеп, мабудь сала хочеш?!
Катилин    23.08.2019, 14:46
Оценка:  +4
Катилин
Красава дед
Sancho-s    23.08.2019, 15:37
Оценка:  -1
Sancho-s
ой, не заметил твою говнятину
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь