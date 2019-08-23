Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар
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Украинский любительский автопром за последнее время предложил сразу ряд любопытных проектов бюджетных электроавтомобилей. Об очередной самодельной машине рассказал Автоцентр.
Машину создал украинский мастер Василий Тертека. На все траты ушло всего 1300 евро. Основой послужил старый электрический мопед, на который водружен металлический каркас и поликарбонатный кузов. Еще здесь новые двигатель и батарея.
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В отличии от многих других самоделок, этот автомобиль еще и выглядит вполне прилично. Для мастера этот транспорт нужно, чтобы добираться до пасеки - 25-километровые поездки на велосипеде для него нелегкая задача. Запас хода - 100 км, а зарядка обходится всего в 2 грн.
Ранее сообщалось, что самый быстрый “Горбатый“ Запорожец продают по цене Lamborghini.
Полная версия правил
Скажи у пенсионера получилось явно лучше чем гелик из катрона и петушок из говна?
https://www.youtube.c om/watch?v=D8PgLBT9i9U
https://w ww.youtube.com/watch?v=W4EpjYR1KA I --- А ЭТО ШЕДЕВР ХОХЛЯТСКОЙ ГОЛОДУХИ!!! ха ха ха ха