Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар

Запас хода - 100 км, а зарядка обходится всего в 2 грн.

В отличии от многих других самоделок, этот автомобиль еще и выглядит вполне прилично Скриншот видео

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Украинский любительский автопром за последнее время предложил сразу ряд любопытных проектов бюджетных электроавтомобилей. Об очередной самодельной машине рассказал Автоцентр.

Машину создал украинский мастер Василий Тертека. На все траты ушло всего 1300 евро. Основой послужил старый электрический мопед, на который водружен металлический каркас и поликарбонатный кузов. Еще здесь новые двигатель и батарея.

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В отличии от многих других самоделок, этот автомобиль еще и выглядит вполне прилично. Для мастера этот транспорт нужно, чтобы добираться до пасеки - 25-километровые поездки на велосипеде для него нелегкая задача. Запас хода - 100 км, а зарядка обходится всего в 2 грн.

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