Видео аварий с мотоциклистами от первого лица: Пятничная автоподборка #38

Ездить на мотоцикле нужно предельно осторожно, особенно если опыта не очень много.

Судя по ошибкам мотоциклистов в этом видео, на байках они недавно Скриншот Youtube

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Ездить на мотоцикле нужно предельно осторожно, особенно если опыта не очень много. А судя по тому, какие ошибки допускали мотоциклисты в этом видео, на байках они недавно. В сегодняшней пятничной автоподборке - ДТП с мотоциклистами от первого лица.

Ранее сообщалось, что в Киеве за 15 минут в одну маршрутку влетел “ВАЗ“ и такси Toyota.