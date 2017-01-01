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Видео аварий с мотоциклистами от первого лица: Пятничная автоподборка #38

Спецтема: Пятничная подборка
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Ездить на мотоцикле нужно предельно осторожно, особенно если опыта не очень много.
Судя по ошибкам мотоциклистов в этом видео, на байках они недавно
Судя по ошибкам мотоциклистов в этом видео, на байках они недавно
Скриншот Youtube

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Ездить на мотоцикле нужно предельно осторожно, особенно если опыта не очень много. А судя по тому, какие ошибки допускали мотоциклисты в этом видео, на байках они недавно. В сегодняшней пятничной автоподборке - ДТП с мотоциклистами от первого лица.

Ранее сообщалось, что в Киеве за 15 минут в одну маршрутку влетел “ВАЗ“ и такси Toyota.

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Теги: ДТП, ДТП с мотоциклистами, пятничная автоподборка
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