Откуда привезли в Украину больше всего автомобилей за первое полугодие

Согласно статистическим данным Укравтопрома за первые шесть месяцев 2019 года в нашу страну ввезли 304,6 тыс. легковых автомобилей.

Импорт авто стал в 3,4 раза выше, чем за аналогичный период 2018 года twitter.com/MWagnerRC

Опубликованы статистические данные, откуда чаще всего импортировались автомобили, купленные в Украине в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщает bigmir со ссылкой на агентство unian.

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За первые шесть месяцев этого года в нашу страну ввезли 304,6 тыс. легковых автомобилей. Это в 3,4 раза превысило такой же показатель за 2018 год. Среди этих авто - 38,1 тыс. единиц новых легковушек и 266,5 тыс. авто с пробегом. В процентном отношении это 13% и 87% соответственно.

Для сравнения, за первое полугодие прошлого года доля подержанных авто равнялась 59%.

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Среди автомобилей с пробегом более всего машин было ввезено из Германии - 65,5 тыс. На втором месте - Литва с 52,5 тыс.единиц легкового транспорта. На третьем месте - Польша. Согласно статистическим данным из этой страны ввезли 50,8 тыс. подержанных авто. Интересно, что новые автомобили были ввезены из других государств.

Первое место среди симпатий украинцев уверенно занимают японские автопроизводители. Из Страны восходящего солнца в Украину было ввезено 8,5 тыс. новых автомашин. С небольшой разницей второе и третье место между собой поделили Румыния и Китай - 4,7 тыс. и 4,2 тыс. новых машин соответственно.

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