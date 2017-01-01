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В Белой Церкви пьяный прокурор чуть не подрался с полицейскими

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Мужчиной оказался Геннадий Шурашкевич, который работает в Генеральной прокуратуре Украины.
Человек, который почти попал под колеса, вызвал полицию
Человек, который почти попал под колеса, вызвал полицию
Скриншот Youtube

В воскресенье, 8 сентября, в Белой Церкви едва не совершил наезд на пешехода пьяный водитель. Об этом сообщает BCTV.

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Инцидент произошел около 7 утра на территории острова Детства. Трагедии к счастью не произошло, человек, который почти попал под колеса, вызвал полицию. Пьяный мужчина не просто сопротивлялся, но и угрожал полицейским.

Мужчиной оказался Геннадий Шурашкевич, который работает в Генеральной прокуратуре Украины. По его словам он действительно употреблял алкоголь, но за рулем авто не находился. Эта версия, правда, расходится с показаниями свидетелей.

Ранее сообщалось, что под Киевом фургон Volkswagen протаранил фуру и загорелся - водитель погиб.

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Теги: прокурор, Украина, беспредел, ДТП, пьяный водитель
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