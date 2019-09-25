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В Украине почти вдвое уменьшилось количество угонов авто

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Также уменьшилось и количество смертельных ДТП на дорогах Украины, хоть и менее значительно.
Также уменьшилось и количество смертельных ДТП на дорогах Украины
Также уменьшилось и количество смертельных ДТП на дорогах Украины
depositphotos.com

Количество автокраж и смертельных аварий в Украине пошло на спад. Об этом сообщили на брифинге Нацполиции, передает ТСН Live в Facebook.

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Так, количество угонов авто значительно выросла в период реорганизации полиции. Так, за 2016 год было зафиксировано свыше 12 тысяч угонов и большую часть из них так и не обнаружили. Но к 2018 году количество угонов снизилось почти в два раза - до 6.5 тысяч угонов.

Также уменьшилось и количество смертельных ДТП на дорогах Украины, хоть и менее значительно. За 2016 год было зафиксировано более 1900 аварий с погибшими. За 2018 год - около 1800.

Ранее сообщалось, сколько людей погибло в ДТП в 2018 году.

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Теги: статистика, полиция, отчет, угон авто
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zadneprohodchik    25.09.2019, 17:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
попахивает очередными покращеннями и пиззежом , угоны и дтп на том же уровне как и преступность
бельгиец  (аноним)  25.09.2019, 17:08
Оценка:  0
бельгиец
конечно уменьшились!!!!

А ЧТО У НИЩЕБРОДОВ ХОХЛЯТСКИХ УГОНЯТЬ ТА????
Со всей Европы в свинозагона Укропия свозят одно говно!!!!
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