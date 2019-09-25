В Украине почти вдвое уменьшилось количество угонов авто

Также уменьшилось и количество смертельных ДТП на дорогах Украины, хоть и менее значительно.

Количество автокраж и смертельных аварий в Украине пошло на спад. Об этом сообщили на брифинге Нацполиции, передает ТСН Live в Facebook.

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Так, количество угонов авто значительно выросла в период реорганизации полиции. Так, за 2016 год было зафиксировано свыше 12 тысяч угонов и большую часть из них так и не обнаружили. Но к 2018 году количество угонов снизилось почти в два раза - до 6.5 тысяч угонов.

Также уменьшилось и количество смертельных ДТП на дорогах Украины, хоть и менее значительно. За 2016 год было зафиксировано более 1900 аварий с погибшими. За 2018 год - около 1800.

Ранее сообщалось, сколько людей погибло в ДТП в 2018 году.