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ТОП-7 самых частых причин ДТП - свежая статистика полиции

Комментариев: 4
Появилась свежая статистика аварий на дорогах Украины за последние 5 месяцев.
Главной причиной аварийности было “превышение безопасной скорости“
Главной причиной аварийности было “превышение безопасной скорости“
depositphotos.com

Появилась свежая статистика аварий на дорогах Украины за последние 5 месяцев. Информацию опубликовала Патрульная полиция Украины, сообщает auto.bigmir.net.

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ТОП-7 основных причин ДТП в Украине (с 1 января по 31 мая)

  1. Главной причиной аварийности было “превышение безопасной скорости“ - 32,8% случаев.
  2. Нарушение правил маневрирования оказалось на втором месте по угрозе - 19,1%
  3. Нарушение правил проезда перекрестков - 9,4%
  4. Несоблюдение дистанции - 8,4%
  5. Управление ТС в нетрезвом виде - 6,9%
  6. Неправильный проезд пешеходных переходов - 5,6%
  7. Выезд на встречку - 3,6%

Ранее сообщалось, что стала известна причина смертельных аварий с автопилотом Tesla.

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Теги: статистика, ДТП, полиция
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Комментариев (4)
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f18    25.06.2019, 19:02
Оценка:  0
f18
а сколько из этих нарушений по причине отсутствия дорог как таковых? процентов 80 походу
Юрий1    25.06.2019, 19:16
Оценка:  0
Юрий1
Если по пунктам 2,3,4 и 7, виновники дорожники и полиция, то это,- 41,5% плюс,- в пьяном виде, ездят в основном менты, прокуроры, судьи и депутаты, то это ещё 2-3 %, а так же 2-3 % проезда перекрёстков без спец.сигналов, то в итоге,- в 45-46 % случаев ДТП, виноваты мусора.
Юрий1    25.06.2019, 19:00
Оценка:  0
Юрий1
Они забыли упомянуть о пробках, в которых происходит наибольшее количество аварий и по именно по причинам указанным выше, в пунктах 2,3,4 и 7. А пробки и заторы, создают дорожные службы и сама полиция. регулирующая трафик в ручном режиме в часы пик.
Юрий1    25.06.2019, 19:05
Оценка:  0
Юрий1
И ещё. Почему то не приводится статистика аварий и аварийных ситуаций, которые спровоцировали, а так же были участниками и виновниками, ДТП сами полицейские.
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