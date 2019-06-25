ТОП-7 самых частых причин ДТП - свежая статистика полиции

Появилась свежая статистика аварий на дорогах Украины за последние 5 месяцев.

Главной причиной аварийности было “превышение безопасной скорости“ depositphotos.com

Появилась свежая статистика аварий на дорогах Украины за последние 5 месяцев. Информацию опубликовала Патрульная полиция Украины, сообщает auto.bigmir.net.

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Главной причиной аварийности было “превышение безопасной скорости“ - 32,8% случаев. Нарушение правил маневрирования оказалось на втором месте по угрозе - 19,1% Нарушение правил проезда перекрестков - 9,4% Несоблюдение дистанции - 8,4% Управление ТС в нетрезвом виде - 6,9% Неправильный проезд пешеходных переходов - 5,6% Выезд на встречку - 3,6%

Ранее сообщалось, что стала известна причина смертельных аварий с автопилотом Tesla.