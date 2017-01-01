ТОП-5 самых популярных электрокаров и гибридов в Украине - статистика за август
Всего за август украинцы купили 753 электромобиля.
В августе темпы продаж автомобилей в Украине побили рекорды. Об этом свидетельствуют результаты исследования IRS group.
Всего за август украинцы купили 753 электромобиля. Новых из них только 6%, остальные подержанные, хоть и достаточно молодые (средний возраст - 3,9 года).
ТОП-3 электрокара в Украине в августе
- Nissan Leaf - 308 ед.
- Tesla Model S - 58 ед.
- Renault Kangoo - 51 ед.
Если говорить о гибридах, 37% из них впервые зарегистрировано новым. Лидер рынка - Toyota RAV4.
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ТОП-3 электрокара в Украине в августе
- Toyota RAV4 - 202 од.
- Chevrolet Volt - 101 од.
- Toyota Prius - 64 од.
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