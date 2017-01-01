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ТОП-5 самых популярных электрокаров и гибридов в Украине - статистика за август

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Всего за август украинцы купили 753 электромобиля.
Бессменный лидер среди электрокаров в Украине - Nissan Leaf
Бессменный лидер среди электрокаров в Украине - Nissan Leaf
wikipedia.org

В августе темпы продаж автомобилей в Украине побили рекорды. Об этом свидетельствуют результаты исследования IRS group.

Всего за август украинцы купили 753 электромобиля. Новых из них только 6%, остальные подержанные, хоть и достаточно молодые (средний возраст - 3,9 года). 

ТОП-3 электрокара в Украине в августе

  • Nissan Leaf - 308 ед.
  • Tesla Model S - 58 ед.
  • Renault Kangoo - 51 ед.

Если говорить о гибридах, 37% из них впервые зарегистрировано новым. Лидер рынка - Toyota RAV4.

Лидер рынка гибридов - Toyota RAV4
Лидер рынка гибридов - Toyota RAV4
wikipedia.org

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ТОП-3 электрокара в Украине в августе

  • Toyota RAV4 - 202 од.
  • Chevrolet Volt - 101 од.
  • Toyota Prius - 64 од.

Ранее сообщалось, что Крещатик планируют сделать полностью пешеходным.

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Теги: статистика, электрокары, гибриды
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