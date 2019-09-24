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Крещатик планируют сделать полностью пешеходным

Комментариев: 2
Такая практика положительно зарекомендовала себя в Европе.
Пешеходный Крещатик должен снизит количество вредных выбросов и способствовать развитию туризма
Пешеходный Крещатик должен снизит количество вредных выбросов и способствовать развитию туризма
wikipedia.org

Центральная улица Киева Крещатик может стать полностью пешеходной. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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Такая практика положительно зарекомендовала себя в Европе - пешеходный Крещатик снизит количество вредных выбросов в атмосферу и поспособствует развитию туристической привлекательности города.

“Планы по перекрытию центральных улиц вполне вероятны, ведь практика большинства европейских столиц показывает, что превращение центра в пешеходное пространство улучшает трафик, уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и создает условия для развития туристической привлекательности города“, - отметил Рахматуллин.

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По его мнению, в случае превращение центральных улиц в пешеходные, транспортные потоки будут распределяться равноценно по существующей транспортной сети города и будет уменьшать количество транзитного транспорта в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился редкий пикап Mercedes X-Class с тюнингом Brabus.

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Теги: Киев, дороги, Крещатик
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Комментариев (2)
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Sancho-s    24.09.2019, 17:17
Оценка:  0
Sancho-s
Да, но как проехать?
Sancho-s    24.09.2019, 17:17
Оценка:  0
Sancho-s
В будни на Крещатике 1, 5 колеки ходят
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