Назначен новый руководитель Укравтодора - что о нем известно

До назначения на должность Олег Федоренко работал в дорожной области в течении 20 лет.

В среду, 2 октября, правительство назначило нового руководителя Укравтодора. Им стал Олег Федоренко. Чем занимался новый глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ранее рассказало Авто24.

Читай также: Кабмин запланировал за 5 лет отремонтировать все основные дороги в Украине

Олега Федоренко назначили исполняющим обязанностей Укравтодор. В дорожной области у него 20-летний опыт работы.

До назначения на должность Олег Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог Государственного агентства автомобильных дорог Украины, ранее - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП “Киевский облавтодор”.

Имеет профильное образование - Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Украине необходимо включать ближний свет за городом.