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Назначен новый руководитель Укравтодора - что о нем известно

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До назначения на должность Олег Федоренко работал в дорожной области в течении 20 лет.
Новый исполняющий обязанности Укравтодор Олег Федоренко
Новый исполняющий обязанности Укравтодор Олег Федоренко
пресс-служба Укравтодора

В среду, 2 октября, правительство назначило нового руководителя Укравтодора. Им стал Олег Федоренко. Чем занимался новый глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ранее рассказало Авто24.

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Олега Федоренко назначили исполняющим обязанностей Укравтодор. В дорожной области у него 20-летний опыт работы.

До назначения на должность Олег Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог Государственного агентства автомобильных дорог Украины, ранее - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП “Киевский облавтодор”.

Имеет профильное образование - Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Украине необходимо включать ближний свет за городом.

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Теги: Укравтодор, чиновники, дороги
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