ДТП из-за отлетевших колес: Пятничная автоподборка #40
Если колесо попадет в человека, исход может быть летальным.
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Отлетевшее в движении колесо от авто - потенциально очень опасная ситуация. Если колесо попадет в человека, исход может быть летальным. К сожалению, такие случаи не редкость. поэтому быть ответственным водителем и проверять колеса - обязанность каждого автомобилиста. В сегодняшней пятничной автоподборке - ДТП из-за отлетевшего колеса.
Ранее сообщалось, что в Украине почти вдвое уменьшилось количество угонов авто.
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