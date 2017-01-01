Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Появились фотографии постройки важного моста в Луганской области

Комментариев: 0
В “Укравтодоре“ обещают открыть 101-метровый мост раньше плана.
Появились фотографии постройки важного моста в Луганской области
© facebook.com
Фото 1/8
Появились фотографии постройки важного моста в Луганской области
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Водитель слепо послушался указаний GPS-навигатора и оказался в реке - фото

В понедельник, 7 октября, на Луганщине закончили очередной этап ремонта Сватовского моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального “Укравтодора“ в Facebook.

Дорожники завершили монтаж карнизных блоков левой стороны путепровода. Теперь они переходят на правую сторону объекта.

После завершения работ над собиранием моста рабочие проведут армирование и бетонирование тротуара, установят барьерные и перильные ограждения.

Читай также: Чем старые автомобили лучше новых

Окончание работ и ввод в эксплуатацию Сватовского моста через реку Красная запланировано на декабрь 2019 года. Но в “Укравтодоре“ обещают открыть 101-метровый мост еще раньше.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.

Поделись:
Теги: дорога, мост, ремонт, Укравтодор, реконструкция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь