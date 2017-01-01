Появились фотографии постройки важного моста в Луганской области

В “Укравтодоре“ обещают открыть 101-метровый мост раньше плана.

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В понедельник, 7 октября, на Луганщине закончили очередной этап ремонта Сватовского моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального “Укравтодора“ в Facebook.

Дорожники завершили монтаж карнизных блоков левой стороны путепровода. Теперь они переходят на правую сторону объекта.

После завершения работ над собиранием моста рабочие проведут армирование и бетонирование тротуара, установят барьерные и перильные ограждения.

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Окончание работ и ввод в эксплуатацию Сватовского моста через реку Красная запланировано на декабрь 2019 года. Но в “Укравтодоре“ обещают открыть 101-метровый мост еще раньше.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.