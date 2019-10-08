Стало известно, кому будут присылать "письма счастья" за нарушения ПДД

Главным спорным вопросом было то, на кого будет выписываться штраф.

Для этой системы столица будет использовать новые приборы twitter.com

В Киеве заработали уже 5 камер автоматической фиксации и еще 15 ожидают введение в эксплуатацию. Пока, что они функционируют в тестовом режиме. Что ждет водителей в будущем рассказал в интервью LIGA.net гендиректор КП Информатика, которое курирует проект городского видеонаблюдения Николай Пыхтин.

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Если машина превышает скорость, спецприбор фиксирует номер. По номеру в базе полиции находится соответствующий автомобиль. Штрафная квитанция формируется автоматически.

Главным спорным вопросом было то, на кого будет выписываться штраф - на водителя, или на владельца машины. По словам Пыхтина, виновным в совершении правонарушения автоматически признается владелец транспортного средства. По закону обжаловать штраф можно только в 10-дневный срок.

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Для этой системы столица будет использовать новые приборы. Это такие “скворечники“, которые состоят из радара-детектора, камеры машинного зрения и аналитики.

“По системе фото- видеофиксации штрафов были проведены торги на 20 млн грн. Закуплено 20 приборов. 5 уже находятся на тестировании в полиции, для других 15 вместе с полицией согласованы места установки, сейчас на стадии монтажа“, - сообщили в пресс-службе городской инициативы Kyiv Smart City.

Ранее сообщалось, что в Германии полиция выписала штраф за превышение скорости голубю.