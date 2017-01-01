Система автоматической видеофиксации нарушений может появится уже в этом году
Давно обещанная система автофиксации нарушений ПДД может появится уже совсем скоро - до конца текущего года. Об этом сообщает UBR.
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В среду, 7 августа, в системы госзакупок Prozorro появился крупный тендер на покупку компьютерного оборудования, открытый Государственным агентством инфраструктурных проектов. Сообщается, что эти компьютеры предназначены как раз для сбора информации системы автофиксации.
Оценочная стоимость техники - 205 млн грн. По условиям тендера, подрядчик должен будет установить ее в зданиях МВД на ул. Довнар-Запольского и Лукьяновской в Киеве до 10 декабря 2019 года.
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Таким образом, можно предположить, что систему готовятся запустить уже к концу года. Впрочем, никаких подробностей о специфике работы пока нет - в документации только технические требования к технике. Аукцион состоится 15 октября.
Ранее сообщалось, что новый глава таможни пообещал отменить каталоги Schwacke.
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