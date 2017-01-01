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В Днепре засняли редчайший Alfa Romeo с мотором Ferrari

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Заряженный седан Альфа Ромео представляет альтернативу BMW M3 и Audi RS4 и стоит около 70 тыс. евро.
2,9-литровый турбированный V6 на 510 л. с. создан специалистами Ferrari
2,9-литровый турбированный V6 на 510 л. с. создан специалистами Ferrari
topgir.com.ua

В Днепре засветился редчайший автомобиль Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Заряженный седан Альфа Ромео представляет альтернативу BMW M3 и Audi RS4 и стоит около 70 тыс. евро. Кадры авто опубликовал ТопЖыр.

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Интересно, что раньше в Днепре уже видели Giulia Quadrifoglio. Сообщалось, что редкий автомобиль такого же белого цвета попал в ДТП. Вероятно, это все та же машина после ремонта.

Теперь немного о технической стороне. 2,9-литровый турбированный V6 на 510 л. с. создан специалистами Ferrari. Разгон до сотни занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч.

Разгон до сотни занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч
Разгон до сотни занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, как поведет себя автомобиль на водороде при аварии - видео.

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Теги: Днепр, Alfa Romeo, спорткар
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