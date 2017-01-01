Взорвется, или нет?: Как поведет себя автомобиль на водороде при аварии - видео

Гордиться есть чем - автомобиль прошел тест не просто хорошо, а отлично - ему удалось завоевав наивысшую оценку Top Safety Pick +.

Считается, что за автомобилями на водороде будущее. И в этом есть смысл - водород относительно дешевый и не вредит экологии. Вот только есть один минус - он очень опасный.

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Тем не менее, уже появляются автомобили на водороде, как например кроссовер Hyundai Nexo. И теперь есть возможность посмотреть, как ведет себя такая машина в случае ДТП.

Сам краш-тест провели еще в августе, но только сейчас появилась реакция Hyundai. Производитель остался доволен своим детищем.

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И гордиться есть чем - автомобиль прошел тест не просто хорошо, а отлично - ему удалось завоевав наивысшую оценку Top Safety Pick +. И никаких взрывов и пожаров, как вы видите.

Что касается основных характеристик Hyundai Nexo, на одном баке кроссовер проезжает порядка 666 км (по циклу WLTP), а его время разгона до 100 км/ч составляет 9,5 сек. Время полной заправки водородом - 5 минут.

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