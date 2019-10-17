Дарницкую площадь в Киеве перекроют на две ночи - схема проезда

Коммунальные службы предупреждают о том, что ограничение могут продлить еще на одну ночь 21 октября.

Дарницкую площадь в Киеве перекроют в ночь на 19 и 20 октября с 22:00 до 9:00. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В ночь на 19 октября с 22:00 до 9:00 перекроют выезд с Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с проспекта Соборности на проспект Гагарина.

В ночь на 20 октября с 22:00 до 9:00 перекроют проспект Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

Коммунальные службы предупреждают о том, что ограничение могут продлить еще на одну ночь 21 октября. Об этом сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что известные компании начинают отказываться от электрокаров.