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Дарницкую площадь в Киеве перекроют на две ночи - схема проезда

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Коммунальные службы предупреждают о том, что ограничение могут продлить еще на одну ночь 21 октября.
КГГА опубликовала карту перекрытия площади
КГГА опубликовала карту перекрытия площади
КГГА

Дарницкую площадь в Киеве перекроют в ночь на 19 и 20 октября с 22:00 до 9:00. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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  • В ночь на 19 октября с 22:00 до 9:00 перекроют выезд с Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с проспекта Соборности на проспект Гагарина.
  • В ночь на 20 октября с 22:00 до 9:00 перекроют проспект Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

Коммунальные службы предупреждают о том, что ограничение могут продлить еще на одну ночь 21 октября. Об этом сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что известные компании начинают отказываться от электрокаров.

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Теги: дороги, Дарницкая площадь, пробки, ремонт
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