Ускоренное видео постройки Шулявского моста вызвало вопросы: Появилось объяснения

Один из прогонов, который, казалось бы, должны были разместить на подготовленные опоры, так и не смогли поставить на свое место.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник объяснил, что происходит сейчас на постройке нового Шулявского моста.

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Киевляне заметили что один из прогонов, который, казалось бы, должны были разместить на подготовленные опоры, так и не смогли поставить на свое место. Это видно на прикрепленном ускоренном видео.

Тем не менее, по словам Поворозника, все идет по плану - прогон и не должны были размещать на опоры и переместили временно.

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“Скажу доступным языком: тот кусок моста, который “не влез“ возле цеха №5 и не должен туда влезать, он там временно. Это как раз та часть моста, которая должна разместиться над проспектом Победы и соединиться с частью путепровода со стороны улицы Александра Довженко“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на разбитой дороге в Карпатах засветился дорогой спорткар Ferrari.