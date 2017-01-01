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"Киевавтодор" продемонстрировал жителям города всю свою технику на одной выставке

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Экспозиция состояла из техники для уборки снега, ремонта асфальтового покрытия, выполнения строительных работ, нанесения разметки и других.
Зрителям показали свыше 230 единиц спецмашин
Зрителям показали свыше 230 единиц спецмашин
Скриншот видео

В среду, 23 октября, на территории ВДНХ в Киеве провели масштабную демонстрацию дорожной техники. Видео выставки опубликовали на странице Киевавтодора в Facebook.

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Зрителям показали свыше 230 единиц спецмашин, которые ежедневно используют для поддержания улиц города в надлежащем состоянии.

Среди новой техники были замечены внедорожники с отвалом и солеразбрасыватели "Toyota hilux", современные снегоплавильные комплексы "Trecan". Кроме этого были и отремонтированные образцы спецмашин: "золотые ручки", гидромониторы.

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Экспозиция состояла из техники для самых разных задач - уборки снега, ремонта асфальтового покрытия, выполнения строительных работ, нанесения дорожной разметки, очистки ливнестоков. О каждой единице техники могут рассказать и показать механизаторы, работающие за рулем спецмашин.

Ранее сообщалось, что украинец "махнул" свой старый ВАЗ на "евробляху" и она сразу сломалась.

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Теги: дороги, ремонт, Киевавтодор
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