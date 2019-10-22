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Почему постройка нового Шулявского моста выросла уже на 75% - объяснение

Комментариев: 3
Yесмотря на полную предоплату стоимости работ Киевом (598,5 млн грн), стоимость постройки уже выросла на 75%.
Другими словами, на момент утверждения проекта представление о том, каким именно будет мост было "общим":
Другими словами, на момент утверждения проекта представление о том, каким именно будет мост было "общим":
facebook.com

Стало известно, по какой причине подорожала на 75% постройка Шулявского моста. Информацию опубликовал “Великий Киев“, со ссылкой на владельца компании “Северо-украинский строительный альянс“, занимающейся строительством, Андреем Якусевичем.

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По словам Якусевича, несмотря на полную предоплату стоимости работ Киевом (598,5 млн грн), стоимость постройки уже выросла на 75%. Мэр Киева Виталий Кличко уже подписал распоряжение о переутверждении проекта, с увеличенной сметы до 1 050 млн грн.

По словам владельца “Северо-украинский строительный альянс“, цена выросла из-за того, что на момент утверждения проекта еще не было чертежей КМД (конструкции металлические деталировочные), так как их разрабатывает завод-изготовитель.

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“Тогда посчитали приблизительную стоимость металла, приблизительное количество металлоконструкций, объем металла. Но в итоге объем металла увеличился почти в два раза, поскольку в процессе работы выяснилось, что металла потребуется больше", - сообщил Якусевич.

Другими словами, на момент утверждения проекта представление о том, каким именно будет мост было "общим":

"Кроме этого, когда просчитывали затраты, никто не знал окончательно, какими будут опоры, под которые заказывалась опалубка. Мы заказали два вида опалубки, чтобы не затягивать выполнение работ“, - рассказал Андрей Якусевич.

Ранее сообщалось, что ускоренное видео постройки Шулявского моста вызвало вопросы: Появилось объяснения.

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Теги: мост, Шулявский мост, бюджет
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.10.2019, 15:07
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гость
Почему,--предлагаю взглянуть на гугл мапс (спутник) : https://www.google.com.ua/maps/@5 0.2881486,30.6413204,6421m/data=! 3m1!1e3?hl=ru
Здесь застраиваются площади размером с 2 троещины,и это не бюджетные домики,как вы понимаете. (Спутниковый снимок свежий,от 2019 года.
navigator2    22.10.2019, 15:07
Оценка:  0
navigator2
*palmface*
такой х.є...ти давно не слихав
гость  (аноним)  22.10.2019, 14:48
Оценка:  +1
гость
Патамушьта распил неизбежен. Каждому шышаку на рыло надо выдать наличного бабла немеряно. КАРРУПЦЫЙЯ.
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