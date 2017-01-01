В Одессе засветился крутейший тюннинованный Porsche 911Gemballa
Конкретно этот авто на киевских номерах в Украине давно - минимум с 2011 года.
В Одессе засняли крутой тюннинованный Porsche 911 в тюнинге Gemballa. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Конкретно на фото Porsche 911 Carrera S 2005 года (кузов 997) с китом Gemballa GT380. Тюнинг Порше 911 включает обвес, новые литые диски и заднее антикрыло.
Данное ателье предлагало несколько программ тюнинга мотора. Но заметная часть Gemballa GT380 остались со стоковым 3,8-литровым мотором на 360 л. с.
Конкретно этот авто на киевских номерах в Украине давно - минимум с 2011 года. Тем не менее, автомобиль остается уникальным.
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