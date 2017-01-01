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В Одессе засветился крутейший тюннинованный Porsche 911Gemballa

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Конкретно этот авто на киевских номерах в Украине давно - минимум с 2011 года.
Конкретно на фото Porsche 911 Carrera S 2005 года (кузов 997) с китом Gemballa GT380
Конкретно на фото Porsche 911 Carrera S 2005 года (кузов 997) с китом Gemballa GT380
topgir.com.ua

В Одессе засняли крутой тюннинованный Porsche 911 в тюнинге Gemballa. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Конкретно на фото Porsche 911 Carrera S 2005 года (кузов 997) с китом Gemballa GT380. Тюнинг Порше 911 включает обвес, новые литые диски и заднее антикрыло.

Данное ателье предлагало несколько программ тюнинга мотора. Но заметная часть Gemballa GT380 остались со стоковым 3,8-литровым мотором на 360 л. с.

Конкретно этот авто на киевских номерах в Украине давно - минимум с 2011 года. Тем не менее, автомобиль остается уникальным.

Тюнинг Порше 911 включает обвес, новые литые диски и заднее антикрыло
Тюнинг Порше 911 включает обвес, новые литые диски и заднее антикрыло
topgir.com.ua

Какой двигатель авто - неизвестно
Какой двигатель авто - неизвестно
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт.

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Теги: интересные авто, Porsche 911, Gemballa
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