Tesla запатентовала название и логотип своего долгожданного пикапа
Есть только слухи о футуристическом дизайне и необычно высокой мощности.
Патентное бюро США зарегистрировало два новых торговых знака Tesla - Cybertruck и Cybrtrk. Оба относятся к пикапу, презентация которого пройдет 21 ноября 2019 года. Об этом сообщает TeslaMotorsClub.
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Известно также, что Tesla находится в процессе регистрации официального логотипа электрического пикапа. Церемония открытия, кстати, состоится в Лос-Анджелесе возле ракетного завода SpaceX.
О пикапе Tesla известно немного. Есть только слухи о футуристическом дизайне и необычно высокой мощности. Удивит ли нас Tesla снова - узнаем уже совсем скоро.
Ранее сообщалось, что калифорнийский стартап презентовал конкурентов грузовика и пикапа Tesla.
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