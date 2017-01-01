Tesla запатентовала название и логотип своего долгожданного пикапа

Есть только слухи о футуристическом дизайне и необычно высокой мощности.

До презентации остается только гадать, как будет выглядеть новинка motor1.com

Патентное бюро США зарегистрировало два новых торговых знака Tesla - Cybertruck и Cybrtrk. Оба относятся к пикапу, презентация которого пройдет 21 ноября 2019 года. Об этом сообщает TeslaMotorsClub.

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Известно также, что Tesla находится в процессе регистрации официального логотипа электрического пикапа. Церемония открытия, кстати, состоится в Лос-Анджелесе возле ракетного завода SpaceX.

О пикапе Tesla известно немного. Есть только слухи о футуристическом дизайне и необычно высокой мощности. Удивит ли нас Tesla снова - узнаем уже совсем скоро.

Ранее сообщалось, что калифорнийский стартап презентовал конкурентов грузовика и пикапа Tesla.