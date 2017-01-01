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Tesla запатентовала название и логотип своего долгожданного пикапа

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Есть только слухи о футуристическом дизайне и необычно высокой мощности.
До презентации остается только гадать, как будет выглядеть новинка
До презентации остается только гадать, как будет выглядеть новинка
motor1.com

Патентное бюро США зарегистрировало два новых торговых знака Tesla - Cybertruck и Cybrtrk. Оба относятся к пикапу, презентация которого пройдет 21 ноября 2019 года. Об этом сообщает TeslaMotorsClub.

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Известно также, что Tesla находится в процессе регистрации официального логотипа электрического пикапа. Церемония открытия, кстати, состоится в Лос-Анджелесе возле ракетного завода SpaceX.

О пикапе Tesla известно немного. Есть только слухи о футуристическом дизайне и необычно высокой мощности. Удивит ли нас Tesla снова - узнаем уже совсем скоро.

Ранее сообщалось, что калифорнийский стартап презентовал конкурентов грузовика и пикапа Tesla.

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Теги: Tesla, эмблема, логотип, пикап
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