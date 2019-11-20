Украинец едва не сбил двух школьниц на переходе в Польше - видео

Автомобилист не сбавляя скорости умчался, но вскоре его нашли.

Впоследствии водителя разыскали, у него изъяли права и выписали штраф в размере 1,2 тысячи евро Скриншот видео

Украинец на огромной скорости едва не сбил детей на переходе в Польше. Кадры инцидента, который произошел еще 10 ноября, опубликовали в Сети.

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Действие происходит в городе Плоцк. Автобус остановился перед пешоходным переходом, чтобы пропустить двух девочек на роликах. Когда дети уже подъезжали к середине дороги, перед ними пролетел автомобиль, который без остановок поехал дальше.

От столкновения детей отделяли секунды. Автомобилист не сбавляя скорости умчался. Впоследствии водителя разыскали, у него изъяли права и выписали штраф в размере 1,2 тысячи евро. Нарушителем оказался 28-летний украинец, который признал свою вину.

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